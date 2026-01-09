circle x black
Generali promossa da Morgan Stanley: target price a 38,5 euro
09 gennaio 2026 | 11.41
Redazione Adnkronos
Morgan Stanley promuove Generali tra le Top Picks del settore assicurativo, confermando il giudizio Overweight e alzando il target price a 38,5 euro per azione dai precedenti 37,5 euro.

Secondo il report, visionato da AdnKronos, il gruppo triestino vanta “il miglior mix di attività tra le grandi compagnie multisettoriali”, grazie soprattutto alla forte esposizione nel ramo Vita, dove si osserva un rinnovato slancio del business, in particolare nei prodotti di protezione e risparmio a basso assorbimento di capitale. Positiva anche la focalizzazione sul retail europeo nel comparto Danni, area in cui i margini continuano a migliorare.

Elementi che, secondo gli analisti, mettono Generali in una posizione ideale per sostenere la crescita degli utili e potrebbero fungere da catalizzatore per una revisione al rialzo delle stime di consenso.

Mercoledì scorso il Leone di Trieste ha collocato Generali un nuovo prestito obbligazionario Tier 2 denominato in euro e con scadenza nel Gennaio 2036, la cui sottoscrizione è destinata a investitori istituzionali, avente un importo complessivo di 650 milioni.

I titoli saranno emessi ai sensi del programma Emtn di Generali da 15 miliardi di euro: in fase di collocamento, sono stati raccolti ordini superiori a 2,6 miliardi, oltre 4 volte l'offerta. (di Andrea Persili)

