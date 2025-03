Hera, in 2024 ricavi a 12,9 miliardi e mol a 1,6 miliardi, rialzato il dividendo a 15 centesimi

Il Gruppo Hera ha chiuso l’esercizio 2024 "con i principali indicatori economico-finanziari e gli investimenti in crescita". Infatti i ricavi si sono attestati a 12,889 miliardi di euro con un margine operativo lordo (MOL) salito del 6,2% a 1,587 miliardi e un utile netto di pertinenza degli azionisti a 494,5 milioni (+31,8%).

Il gruppo ha effettuato investimenti operativi lordi per 860,3 milioni di euro (+5,5%) mentre l'indebitamento finanziario netto si attestava a fine 2024 a 3,963 miliardi con un rapporto debito netto/Mol a 2,50x. Hera registra poi un incremento del ritorno sul capitale investito, con il ROI che sale al 10,4%. Alla luce di questi risultati il cda ha proposto un dividendo in crescita a 15 centesimi di euro per azione (+7,1%).

A sostenere la crescita dei risultati operativi sono state tutte le aree di business, sottolinea Hera: i clienti energy salgono a 4,6 milioni (+20%) mentre sono oltre 7,5 milioni i cittadini che hanno almeno un servizio fornito dal Gruppo. Inoltre proseguono le iniziative innovative per abilitare le comunità servite alla transizione ecologica e rafforzare la resilienza degli asset gestiti, in linea con la strategia industriale al 2028 e il target Net Zero al 2050. Hera segnala come "la creazione di valore per tutti gli stakeholder e la solidità patrimoniale attestano ancora una volta la validità del modello multibusiness e la capacità di coniugare crescita aziendale e sviluppo sostenibile".

Il Gruppo Hera ricorda "la continua attenzione allo sviluppo, alla valorizzazione e al rafforzamento della resilienza degli asset gestiti, la cui tenuta si è riconfermata anche in occasione dei fenomeni meteoclimatici estremi che hanno colpito l’Emilia-Romagna lo scorso autunno".

Commentando i dati Cristian Fabbri, Presidente Esecutivo del Gruppo Hera, ha dichiarato: “I risultati ottenuti confermano la capacità del Gruppo Hera di proseguire nel proprio percorso di creazione di valore ambientalmente sostenibile. L’incremento dei principali indicatori economico-finanziari e il continuo miglioramento del rendimento sul capitale investito, con un ROI che sale al 10,4% e un rendimento per gli azionisti (TSR) che supera il 35%, sono chiari segnali della solidità del nostro modello industriale".

L'ad Orazio Iacono evidenzia "l'incremento di oltre il 30% dell’utile netto di pertinenza degli Azionisti, che sale a quasi 500 milioni di euro. Un risultato a cui contribuiscono tutti i business e che dimostra la capacità del Gruppo Hera di continuare a crescere in un contesto macroeconomico complesso".