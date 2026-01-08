Oversonic Robotics, azienda italiana specializzata in robotica umanoide cognitiva, partecipa al Ces 2026
Oversonic Robotics, azienda italiana specializzata in robotica umanoide cognitiva, partecipa al Ces 2026 presentando RoBee, il primo robot umanoide cognitivo certificato. RoBee è progettato per affiancare e supportare gli esseri umani in contesti ad alta complessità, sia nel settore industriale sia in quello medico-sanitario. Alla Convention sono presenti i due modelli attualmente prodotti dall’azienda.RoBee serie R è dedicato al settore industriale.
RoBee serie M è pensato per ambienti sanitari e riabilitativi. Le dimostrazioni di Oversonic al Ces sono ospitate nel padiglione Intel (The Venetian, 4° piano), dove è esposta la versione medicale del robot. RoBee è inoltre presente nell’area espositiva di STMicroelectronics (su invito), con due unità che mostrano diverse applicazioni in ambito manifatturiero.
“Al Ces si vedono tanti progetti, ed è importante e positivo assistere a un tale fermento nel settore. Tra un’idea e un prodotto utile, sicuro e adottabile nel mondo reale ci sono anni di lavoro, test, validazioni e continui miglioramenti”, commentano Fabio Puglia, presidente, e Paolo Denti, Ceo di Oversonic. “La vera sfida oggi è capire quante macchine diventeranno realtà scalabili e davvero utili all’uomo”, aggiungono.
“Oversonic al Ces mostra una tecnologia certificata e collaborativa, già oggi implementata nell’industria. L’obiettivo non è stupire, ma costruire sistemi che migliorino davvero la qualità della vita delle persone, ogni giorno, in modo misurabile”. Tra l’idea iniziale di RoBee e il suo debutto sul mercato nel 2023, Oversonic ha intrapreso un lungo percorso di sperimentazione e perfezionamento.
Un lavoro svolto insieme a ingegneri italiani e internazionali.Nel tempo sono state migliorate la capacità collaborativa, la resistenza, la ripetibilità, l’autonomia energetica, la sicurezza operativa e l’affidabilità in contesti reali.Grazie a questo investimento, oggi RoBee è il primo robot umanoide certificato per l’industria, già attivo in fabbriche a livello internazionale. Parallelamente, il robot è coinvolto in diversi trial clinici in ambito sanitario.