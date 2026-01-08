Oversonic Robotics, azienda italiana specializzata in robotica umanoide cognitiva, partecipa al Ces 2026 presentando RoBee, il primo robot umanoide cognitivo certificato. RoBee è progettato per affiancare e supportare gli esseri umani in contesti ad alta complessità, sia nel settore industriale sia in quello medico-sanitario. Alla Convention sono presenti i due modelli attualmente prodotti dall’azienda.RoBee serie R è dedicato al settore industriale.

RoBee serie M è pensato per ambienti sanitari e riabilitativi. Le dimostrazioni di Oversonic al Ces sono ospitate nel padiglione Intel (The Venetian, 4° piano), dove è esposta la versione medicale del robot. RoBee è inoltre presente nell’area espositiva di STMicroelectronics (su invito), con due unità che mostrano diverse applicazioni in ambito manifatturiero.

“Al Ces si vedono tanti progetti, ed è importante e positivo assistere a un tale fermento nel settore. Tra un’idea e un prodotto utile, sicuro e adottabile nel mondo reale ci sono anni di lavoro, test, validazioni e continui miglioramenti”, commentano Fabio Puglia, presidente, e Paolo Denti, Ceo di Oversonic. “La vera sfida oggi è capire quante macchine diventeranno realtà scalabili e davvero utili all’uomo”, aggiungono.

“Oversonic al Ces mostra una tecnologia certificata e collaborativa, già oggi implementata nell’industria. L’obiettivo non è stupire, ma costruire sistemi che migliorino davvero la qualità della vita delle persone, ogni giorno, in modo misurabile”. Tra l’idea iniziale di RoBee e il suo debutto sul mercato nel 2023, Oversonic ha intrapreso un lungo percorso di sperimentazione e perfezionamento.

Un lavoro svolto insieme a ingegneri italiani e internazionali.Nel tempo sono state migliorate la capacità collaborativa, la resistenza, la ripetibilità, l’autonomia energetica, la sicurezza operativa e l’affidabilità in contesti reali.Grazie a questo investimento, oggi RoBee è il primo robot umanoide certificato per l’industria, già attivo in fabbriche a livello internazionale. Parallelamente, il robot è coinvolto in diversi trial clinici in ambito sanitario.