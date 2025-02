All'inizio della conferenza stampa per presentare i risultati finanziari del 2024, il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ha rotto il ghiaccio con una battuta rivolta ai giornalisti presenti. Con un sorriso ha osservato: "Spero che nessuno mi dica di aver appena acquisito il 10% di Intesa Sanpaolo".

Parlando poi seriamento delle operazioni di M&A, Messina ribadisce: "Vogliamo rimanere un porto sicuro per il nostro Paese e i nostri investitori, non abbiamo nessuno interesse di entrare in operazioni di M&A né domestico né europeo", conclude.