circle x black
Cerca nel sito
 

L'analista Piazza: ''probabilità che Bce aumenti tassi nel breve termine rimane bassa''

sponsor

Annalisa Piazza, Fixed Income Research Analys, MFS Investment Management interviene sulla decisione della Bce di lasciare invariati i tassi

L'analista Piazza: ''probabilità che Bce aumenti tassi nel breve termine rimane bassa''
18 dicembre 2025 | 18.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La decisione della Banca Centrale europea di lasciare invariati i tassi al 2% ''è in linea con le aspettative del mercato, anche se i rendimenti sono leggermente aumentati dopo l'annuncio delle revisioni al rialzo delle previsioni su Pil e inflazione''. Così Annalisa Piazza, Fixed Income Research Analys, MFS Investment Management interviene sulla decisione della Bce provando a spiegare cosa si attende adesso il mercato. ''Si prevede ora -dice- che l'inflazione rimarrà al 2% fino al 2028. Tuttavia, il tono della conferenza stampa è stato meno restrittivo di quanto suggerito dalle proiezioni, determinando in seguito un moderato calo dei rendimenti''.

Secondo Piazza ''la curva dei rendimenti dell'Uem dovrebbe rimanere ripida, con una probabile volatilità a breve termine dovuta a un posizionamento di mercato eccessivamente teso. Anche le riforme dei fondi pensione potrebbero influenzare la curva con l'avvicinarsi del 2026, mentre i rendimenti a breve termine continueranno a essere influenzati dai dati macroeconomici in arrivo''.

E nonostante le revisioni al rialzo del Pil e dell'inflazione, la decisione della Bce di mantenere invariati i tassi ''sottolinea -spiega l'analista- il suo approccio prudente. La probabilità di un aumento dei tassi nel breve termine rimane bassa, poiché le incertezze dominano le aspettative. Lagarde ha evitato di avallare i commenti più restrittivi espressi da altri esponenti della Bce, indicando un consenso volto a mantenere l’attuale orientamento di politica monetaria. La decisione unanime di lasciare invariati i tassi e preservare la flessibilità suggerisce che non vi siano cambiamenti imminenti nel mix di policy''.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bce l'analisi su tassi revisione al rialzo su pil e inflazione annalisa piazza analista tassi bce
Vedi anche
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews
News to go
Imprese, crescono digitale green ed energia: giù manifattura e commercio
News to go
Ue, salta lo stop ai motori termici dal 2035
News to go
Manovra in Aula al Senato il 22 dicembre
Meteo, perturbazione atlantica sull'Italia: le previsioni - Video
News to go
Quanto costa dormire in hotel in Italia: lo studio
News to go
Torna la lebbra in Europa, casi in Romania e Croazia
Flaminia sarebbe pronta al debutto: il primo volo all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Cremonese - Video
News to go
Bankitalia: nel 2024 spesa gestione conti correnti tradizionali sale a 101,1 euro
Manovra, Schlein: "A rischio lo Stato sociale, aumentano solo spese militari" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza