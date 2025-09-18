circle x black
Cerca nel sito
 

Mediobanca, Amato: "Non ha capito tempi. Quando gli altri chiudevano sportelli, li apriva..."

sponsor

L'esperto di diritto bancario all'Adnkronos: "In poche parole la banca non ha gestito al meglio la transizione verso un sistema bancario che più o meno ogni decennio cambia pelle"

Mediobanca, Amato:
18 settembre 2025 | 15.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Negli anni Novanta Mediobanca era il dominus delle grandi operazioni finanziarie italiane, il punto di riferimento per fusioni, acquisizioni e partite di alta finanza. Oggi, dopo una transizione gestita tra incertezze strategiche e mosse controcorrente, l’istituto appare appannato nel ruolo di protagonista, stretto tra la ricerca di spazi nel retail e la perdita di peso nel corporate. Ne è convinto Gioacchino Amato, avvocato esperto di diritto bancario, che commenta all'Adnkronos la fine dell'era Nagel al timone di Piazzetta Cuccia.

Mediobanca, dice l'esperto, "negli anni 90 era una merchant bank leader nelle M&A e nelle grandi operazioni societarie, dove interveniva facendo lending ma anche advisory", sottolinea. Negli anni "ha perso questo primato nel capital market, cercando spazi in settori tipici delle banche tradizionaliste: credito al consumo, wealth management e retail banking".

Con Che Banca, prosegue, "ha mostrato una strategia altalenante. Ha aperto filiali, poi le ha razionalizzate. Ha cambiato brand in Mediobanca Premier, anche qui ingenerando un pó di disorientamento nella clientela", dice. "In poche parole la banca non ha gestito al meglio la transizione verso un sistema bancario che più o meno ogni decennio cambia pelle", dice. "Quando le banche decidevano di abbandonare gli sportelli sul territorio per spingere sull'online - conclude - Mediobanca li apriva. Mps saprà come razionalizzare e creare sinergie". (di Andrea Persili)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mediobanca7 Nagel sportelli Mps
Vedi anche
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata
News to go
Inflazione in lieve calo, ma cresce il carrello della spesa
News to go
Commercio estero, cresce export a luglio
News to go
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Draghi: "L'Europa si trova in una situazione difficile"
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza