Mediobanca, Premier al primo posto in Italia per raccolta netta pro capite, a gennaio sei ingressi
11 febbraio 2026 | 18.57
Redazione Adnkronos
La rete dei consulenti finanziari di Mediobanca Premier, guidata da Duccio Marconi, conquista il primo posto in Italia per raccolta netta pro-capite nel 2025. Secondo i dati Assoreti relativi ai consulenti abilitati con contratto di agenzia (non dipendenti), nel periodo gennaio-dicembre 2025, la rete raggiunge 3.961.000 euro pro-capite, il valore più elevato tra tutti gli operatori del settore.

Un primato ulteriormente rafforzato dalla leadership anche nel comparto del risparmio gestito, dove Mediobanca Premier si posiziona al vertice con 3.046.000 euro pro-capite. La rilevazione conferma il forte dinamismo delle reti di consulenza finanziaria e il ruolo sempre più determinante dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Nel 2025 gli investitori hanno mostrato un rinnovato interesse verso soluzioni professionali e strutturate: un trend che ha sostenuto la crescita del risparmio gestito e che ha consolidato la posizione di Mediobanca Premier tra i leader del settore per capacità di raccolta pro capite.

Nel corso dell'ultimo anno, la rete dei consulenti finanziari di Mediobanca Premier ha registrato oltre 100 nuovi ingressi, raggiungendo quota 700 consulenti e superando i 15 miliardi di masse totali. Nel mese di gennaio, a quanto apprende Adnkronos, hanno fatto ingresso nella rete dei consulenti finanziari di Mediobanca Premier sei nuovi consulenti provenienti da realtà di primario standing del settore. (di Andrea Persili)

