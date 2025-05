E' stata convocata per mercoledì 4 giugno alle ore 11 l’Assemblea dell’accordo di consultazione di Mediobanca che riunisce l’11,87% del capitale sociale della Banca. A quanto si apprende, l’incontro sarà l’occasione per i vertici della banca di condividere anche con gli azionisti aderenti all’Accordo di Consultazione della Banca - tra questi Doris, Ferrero, Monge, Lucchini, Aspesi e Gavio - "il valore strategico e industriale dell’offerta pubblica di scambio lanciata lo scorso 28 aprile su Banca Generali, per la costruzione del polo italiano della gestione del risparmio". Mediolanum, primo socio dell’Accordo, è stata l’unica finora ad esprimersi pubblicamente per bocca del suo Aa Massimo Doris in occasione dell’ultima convention di Banca Mediolanum: “L'ops di Mediobanca su Banca Generali è una bella operazione, ammesso che vada a buon fine, e dal punto di vista industriale è un'operazione che ha sicuramente senso”.

La riunione dell’Accordo di Consultazione arriverà a conclusione di un serie di incontri e colloqui annunciati nei giorni scorsi dall’Ad Alberto Nagel con azionisti, istituzioni e dipendenti per illustrare l’operazione. Tra i primi incontri risultano quelli con Francesco Gaetano Caltagirone e con l’ad di Delfin Francesco Milleri, primi azionisti singoli di Mediobanca. Per contro, in occasione dell’ultimo incontro dell’Accordo di consultazione lo scorso 19 febbraio, i soci si erano trovati a “prendere atto” dell’offerta del Monte dei Paschi su Mediobanca, trovandosi d’accordo con le valutazioni del Cda di Mediobanca che aveva definito l’operazione distruttiva di valore.

In occasione dell’Assemblea del 16 giugno, i soci saranno chiamati ad esprimere una loro preferenza sull’assetto futuro di Mediobanca. Come dichiarato da Alberto Nagel “La prima opzione è rimanere così com'è, che già è un'opzione molto interessante. La seconda opzione è l'accelerazione del nostro piano. Occorre decidere se piace di più una banca che è leader nel Wealth management o far parte di un gruppo che è una banca commerciale di medie dimensioni. Poi starà agli azionisti decidere". Dal 28 aprile, ovvero dal lancio dell’operazione, riferiscono alcune fonti a conoscenza del dossier, "tutti i titoli delle società coinvolte hanno corso in borsa: Mediobanca +15.6%, Banca Generali +11.2% e Generali +4,8%".