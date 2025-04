Nel quarto trimestre del 2024 i prezzi delle abitazioni, misurati dall'indice dei prezzi delle case, sono aumentati del 4,2% nell'area euro. È quanto emerge dagli ultimi dati pubblicati da Eurostat, che ravvisano una crescita dei prezzi del 2,7% rispetto al trimestre precedente e dello 0,6% rispetto allo stesso periodo nel 2023.

Tra gli Stati membri per cui sono disponibili i dati, ventiquattro hanno registrato un aumento annuale dei prezzi, mentre solo due, Francia e Finlandia, hanno segnalato un calo, pari in entrambi i casi all’1,9%. Gli aumenti più significativi su base annua si sono verificati in Bulgaria (+18,3%), Ungheria (+13%) e Portogallo (+11,6%).

Nel confronto trimestrale, sei Paesi hanno visto una diminuzione dei prezzi, due (Malta e Finlandia) hanno mantenuto valori stabili, mentre in diciotto si sono registrati incrementi. Le flessioni maggiori si sono verificate in Francia, Cipro (entrambe -1%) ed Estonia (-0,7%); gli aumenti più marcati in Slovacchia (+3,6%), Slovenia (+3,1%) e Portogallo (+3%).