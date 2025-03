Moltiply: sottoscrive finanziamento da 450 mln e conferma trattative in Germania

Moltiply ha sottoscritto un contratto di finanziamento per 450 milioni di euro (400 milioni term line e 50 milioni revolving) con Intesa Sanpaolo, Unicredit e Banco Bpm, finalizzato alla realizzazione di una potenziale operazione straordinaria, al rifinanziamento di parte dell'esposizione esistente, e al sostegno delle esigenze finanziarie del gruppo. Lo rende noto il gruppo, confermando l'esistenza in corso di trattative per l'acquisizione di un importante gruppo attivo nella comparazione e intermediazione online sul mercato tedesco.

Secondo alcune indiscrezioni di stampa, la trattativa coinvolgerebbe la società tedesca ProSiebenSat, di cui il gruppo Mfe guidato da Pier Silvio Berlusconi è primo azionista, con il 29,99% delle azioni, e riguarderebbe la cessione di Verivox, un comparatore online di prezzi luce/gas/internet in Germania.

Moltiply, fa sapere il gruppo, "si impegna a fornire puntuale e completa informativa in merito all’eventuale esito positivo dell’operazione". E a tal proposito precisa che "il finanziamento non è ancora stato utilizzato, in quanto subordinato all’esito positivo dell’operazione straordinaria".