Mps: analisti Db, 'con nuovo Ad possibile revisione piano favorevole a mercato'

E' quanto contenuto in un report odierno che AdnKronos ha potuto visionare

Mps: analisti Db, 'con nuovo Ad possibile revisione piano favorevole a mercato'
06 marzo 2026 | 17.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gli analisti di Deutsche Bank su Mps - in un report odierno che AdnKronos ha potuto visionare - non escludono come la nomina di un nuovo Ad in Mps "potrebbe portare a una revisione del piano presentato di recente, più favorevole per il mercato, con la possibilità di ridurre le distribuzioni, la crescita organica e una maggiore attenzione alla crescita esterna".

Questo cambiamento potrebbe ritardare il re-rating del titolo. Nonostante l'incertezza sulla governance, Deutsche Bank identifica 5 motivi per mantenere il rating buy. Mps , inoltre, presenta un significativo sconto di valutazione rispetto ai competitor nazionali/europei, implicando che il mercato ha già scontato le attuali incertezze.

Il mercato non aveva infatti premiato il piano di integrazione tra Mps e Mediobanca presentato lo scorso 27 febbraio con il titolo senese che nella giornata aveva segnato un tonfo del 6,7%, bruciando 1,8 miliardi di capitalizzazione.

Sempre per gli analisti di Db, “a meno che non venga abbandonata la decisione di delistare le minoranze di Mediobanca - cosa che non sembra essere il caso - rimangono realizzabili le sinergie per 0,7 miliardi di euro derivanti dalla limitata sovrapposizione operativa e dalla complementarità delle attività”. (di Andrea Persili)

