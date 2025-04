"Mi permetto di non commentare su dinamiche interne che tra pochi giorni vedranno evoluzioni assembleari e associative, quindi osservo e non tifo". Così il vicepremier Matteo Salvini rispondendo ai cronisti, a margine della presentazione del nuovo centro per l'Ia a Trieste, su una domanda che riguarda Natixis. "Sicuramente, da vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, tenere in Italia il risparmio italiano e investire in Italia i risparmi degli italiani sarà fondamentale, è fondamentale e sarà fondamentale", sottolinea. "Con questo non entro nelle dinamiche delle varie cordate che si affrontano e si affronteranno, la mia preoccupazione è che siano sempre di più i risparmi degli italiani investiti in Italia, non sempre in passato è stato così", conclude.