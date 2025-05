Piazza Affari apre la seduta in territorio positivo, in linea con le principali Borse europee, sostenute dal clima più disteso sui dazi e dai segnali di ottimismo nel dialogo tra Cina e Stati Uniti. Nei primi minuti di scambi svettano i titoli industriali e tecnologi. Prysmian guida i rialzi con un +3,88% mentre Stm (+2,95%) cavalca il momento positivo del comparto tech. Bene anche il settore automotive, con Stellantis in progresso del 3%. Solida Iveco (+2,82%) sulla scia dell'ottimismo sul fronte dazi. In controtendenza i titoli energetici e delle utility: Italgas cede l'1,45%, seguita da A2a (-1,30%), Snam (-1,25%) e Terna (-1,14%).

Brilla il comparto bancario, sulla scia del risiko che sta caratterizzando i principali istituti, con i titoli tonici nei primi minuti di contrattazioni: da Unicredit (+2,18%), a Intesa Sanpaolo (+1,22%), passando per Mps (+2,28%), Banco Bpm (+1,53%), Bper (+1,77%), Banca Generali (+1,73%) e Mediobanca (+0,89%). Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre invece in lieve calo a 111 punti base, con il rendimento del titolo decennale italiano che si attesta al 3,58%.