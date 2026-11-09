Dalla proposta di fusione tra Crédit Agricole Italia e Banco BPM, destinata a creare il terzo polo bancario nazionale, all'avanzata di UniCredit su Commerzbank, fino al via della libera della Consob all’offerta di Intesa Sanpaolo su Monte dei Paschi di Siena. Le grandi manovre del settore accelerano, ma riaccendono anche lo scontro politico sul controllo delle banche italiane e sul ruolo dei capitali stranieri. All’Adnkronos l’analisi di Ignazio Angeloni, economista ed ex componente del Consiglio di vigilanza della Bce.

Dalla proposta di fusione tra Crédit Agricole Italia e Banco BPM, destinata a creare il terzo polo bancario nazionale, all'avanzata di UniCredit su Commerzbank, fino al via della libera della Consob all’offerta di Intesa Sanpaolo su Monte dei Paschi di Siena. Le grandi manovre del settore accelerano, ma riaccendono anche lo scontro politico sul controllo delle banche italiane e sul ruolo dei capitali stranieri. All’Adnkronos l’analisi di Ignazio Angeloni, economista ed ex componente del Consiglio di vigilanza della Bce.

Professor Angeloni, Crédit Agricole ha proposto di creare il terzo polo bancario italiano con una fusione amichevole con banco Bpm. E’ la naturale conclusione?

"A me sembra di si. Conferma la strategia di lungo termine di Crédit Agricole in Italia, che è quella di accrescere progressivamente la presenza e il radicamento sul nostro territorio. D'altra parte è il modo in cui quella banca agisce anche in Francia. La partecipazione strategica in Banco BPM e l'acquisizione di CariParma anni fa erano due componenti della stessa strategia. Nella proposta di oggi, le due strade si uniscono".

Si può parlare davvero parlare di un campione nazionale italiano oppure sarebbe un gruppo italiano a guida francese?

"Ovviamente la presenza francese nell'azionariato della banca risultante dall'operazione sarà determinante. Ma questo non impedisce che la componente italiana nella governance non possa essere importante, addirittura determinante negli elementi che contano: cultura, modello operativo, conoscenza dei territori, attenzione per le nostre piccole e medie imprese. La conferma del vertice operativo nella persona del dottor Castagna mi sembra una garanzia in questa direzione".

Lei conosce bene i meccanismi della vigilanza europea. Se un'operazione è finanziariamente solida e rispetta i requisiti della BCE, quanto può pesare l'opposizione politica di un governo nazionale?

"La vigilanza BCE esaminerà questa operazione (sempre assumendo che venga approvata dagli organi di Banca BPM e quindi sottoposta alla vigilanza) guardando solo ai profili prudenziali, e cioè alla stabilità e sostenibilità dell'operazione stessa e ai suoi riflessi sul sistema. Non si farà influenzare da considerazioni politiche. Penso anche che i tempi siano tali per cui il giudizio della BCE verrebbe formulato dopo che Christine Lagarde avrà lasciato Francoforte. Nella sostanza questo non fa differenza, ma elimina il rischio di interpretazione errate e capziose. Il mercato bancario europeo è sì ancora in parte ostaggio di nazionalismi, come abbiamo visto recentemente nella vicenda Unicredit-Commerzbank. Ma la vigilanza BCE non vi contribuisce".

A chi parlato di controsenso aver detto no ad Unicredit per consegnare Banco Bpm ai francesi, cosa risponde?

"Politicamente è naturale che l'opposizione attacchi il governo con ogni mezzo disponibile, ma credo sia sbagliato giudicare questa operazione secondo criteri di nazionalità. La cosa importante è l'impatto sull'economia, sulla clientela nei territori, la sicurezza del risparmio delle nostre famiglie. Da questi punti di vista mi sembra che l'operazione, se ben gestita, possa essere positiva".

Dal punto di vista della vigilanza europea, quali potrebbero essere eventuali criticità?

"L'operazione ha un impatto limitato dal punto di vista del mercato bancario europeo. Con circa 300 miliardi di asset in bilancio, la “Nuova Crédit Agricole Italia”, se così vogliamo chiamarla, non sarebbe rilevante dal punto di vista continentale e globale. Ma può essere rilevante in Italia, rendendo il mercato più competitivo e rafforzando la tendenza del nostro sistema verso il modello bancassurance che Crédit Agricole persegue in Francia e che si sta affermando anche da noi. La vigilanza si preoccuperà doverosamente di verificare che i parametri di capitale siano adeguati, che la governance sia forte e i relativi controlli interni commisurati alla nuova realtà. A me sembra che, partendo da due entità già solide come Banco BPM e Crédit Agricole Italia, le condizioni che la vigilanza verosimilmente porrebbe non siano troppo difficili da realizzare".

Unicredit è ormai a un passo dal controllo di Commerzbank e la BCE ha già dato il suo via libera…. E’ un ko per i nazionalismi?

"Unicredit ha fatto questo difficile percorso con determinazione, riuscendo alla fine a ottenere anche l'assenso della controparte tedesca – banca e governo. Questo è un punto di partenza molto importante. La direzione è quella giusta"

Con il via libera della Consob all'offerta di Intesa Sanpaolo su Monte dei Paschi, siamo arrivati alla svolta decisiva?

"Stiamo seguendo la normale tabella di marcia. La proposta di Intesa era solida fin dall'inizio, mentre le controproposte del ceo di MPS (pur riconoscendo a Lovaglio di essersi battuto con onore in difesa della sua indipendenza) si prospettavano poco realistiche. Non so se il percorso futuro possa già dirsi in discesa, ma certamente è ben delineato".

Basteranno all’Antitrust le rassicurazioni fornite?

"Vedremo. La cessione di metà delle filiali dà qualche rassicurazione in questo senso. D'altra parte i parametri dell'operazione possono ancora essere aggiustati se necessario".

Adesso che le pedine del risiko sono andate a posto…. Si aspetta qualche nuovo colpo di scena?

"Dobbiamo ancora capire quale sarà il futuro del più grande assicuratore italiano..."