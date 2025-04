“Oggi più che mai dobbiamo guardare avanti, allungare il nostro sguardo al futuro, con la consapevolezza che i 33.000 miliardi di euro di risparmi europei, un terzo dei quali sui conti correnti, rappresentano una risorsa preziosa per le trasformazioni delle quali il nostro Paese e l’Europa hanno bisogno”. Così Maria Luisa Gota, presidente Assogestioni al Salone di risparmio a Milano.

"Se pensiamo al titolo del Salone e alle sfide connesse, in particolare, quella della longevità – ha continuato Gota nel corso del suo speech inaugurale – ci rendiamo conto di quanto sia importante lavorare sulla cultura finanziaria dei risparmiatori italiani. Dobbiamo gradualmente vincere un eccesso di avversione al rischio molto diffuso nel nostro Paese perché siano colte appieno le opportunità che i mercati finanziari offrono a chi sa guardare al lungo periodo. Per questo è fondamentale promuovere l’accesso a una gestione professionale del risparmio, che sappia orientare scelte sempre più consapevoli, capaci di trasformare la prudenza in opportunità", conclude.