Otb procede con il progetto della quotazione in Borsa. “Siamo prontissimi” ha detto Renzo Rosso, il fondatore e presidente di Otb, a margine della presentazione del bilancio di sostenibilità 2024 a Milano. “Quando i mercati saranno pronti, noi lo siamo già - ha spiegato Rosso -. Penso sia giusto per la trasparenza, la successione e per avere un'azienda ancora più solida”.

Quanto alla possibilità che l’ipo sia a Milano, Rosso ha precisato: “Se sarà, penso proprio di sì”. L’amministratore delegato del gruppo, Ubaldo Minelli, ha quindi osservato: “Non aver debiti, e per il signor Rosso non aver soci, dà una grande libertà anche nella scelta dei tempi”.