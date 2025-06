Ad esito del rinnovo degli organi sociali, in connessione con la conclusione del mandato consiliare di Stefano Venier e della conseguente contestuale cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale, prevista alla data del 30 giugno, Snam ha dato attuazione agli accordi sottoscritti con il medesimo nel corso del 2023, previa delibera del Consiglio di Amministrazione della Società su motivata proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni. Tali accordi sono conformi con quanto descritto, a partire dal 2023, nella Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti pubblicata dalla Società, da ultimo approvata - ai sensi dell’art. 123-ter Tuf - dall’Assemblea degli Azionisti di Snam del 14 maggio 2025.

In particolare, in esecuzione dei suddetti accordi, a Stefano Venier "sono stati riconosciuti 3.355.872,31 euro lordi quale somma onnicomprensiva (di cui 1.800.000,00 euro lordi pari a due annualità dei compensi lordi fissi e 1.555.872,32 euro lordi come integrazione delle due annualità calcolata sulla media dell’incentivo monetario annuale erogato nell’ultimo triennio)". Tale complessivo importo assorbe e sostituisce qualsivoglia indennità di risoluzione dovuta per legge e/o contratto. "Sono inoltre mantenuti, in coerenza con la relativa disciplina, i diritti maturati alla data del 14 maggio 2025 nell’ambito dei piani di incentivazione di breve e di lungo termine (soggetti a clausole di claw-back)".

Tutti gli importi - fatta eccezione per i menzionati diritti mantenuti nell’ambito di piani di incentivazione - "saranno erogati entro il 31 dicembre 2025. Le spettanze dovute per la partecipazione a piani di incentivazione saranno invece riconosciute – ove ne ricorrano i presupposti in funzione del livello di raggiungimento degli obiettivi previsti e, in ogni caso, pro-rata temporis fino alla data del 14 maggio 2025 – in coerenza con la specifica disciplina di ciascun piano". Il riconoscimento dell’indennità per la cessazione del rapporto di amministratore e rapporto di lavoro dirigenziale a. Stefano Venier "è stato trattato quale operazione tra parti correlate di minore rilevanza, approvata in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob n. 17221/2010 e dalla Linea guida 'Operazioni con interessi degli amministratori e sindaci e operazioni con parti correlate' adottata da Snam".