In ballo 2,7 miliardi di dollari con asset gestiti per circa 1,1 miliardi di dollari. Diversi i motivi che portano a non elaborare una strategia definita

Nel pieno del più grande trasferimento di ricchezza intergenerazionale della storia, sorprende il dato emerso dal nuovo Global Family Office Report 2025 di Ubs: solo il 53% dei family office a livello globale dispone di un piano di successione patrimoniale. Il report, pubblicato il 21 maggio, raccoglie le risposte di 317 family office in oltre 30 mercati nel mondo. Le famiglie coinvolte nel sondaggio hanno un patrimonio netto medio di 2,7 miliardi di dollari, con asset gestiti per circa 1,1 miliardi di dollari.

Perché manca un piano di successione?

Tra coloro che non hanno ancora attivato un piano di successione: il 29% ritiene di avere ancora molto tempo per pensarci. Il 21% non ha ancora deciso come suddividere il patrimonio. Il 18% afferma di non aver avuto tempo per discutere il tema.

Le sfide più sentite

Anche tra chi ha un piano attivo, le sfide non mancano: il 64% indica come priorità la trasmissione del patrimonio nel modo fiscalmente più efficiente. Il 43% vede come nodo critico la preparazione della nuova generazione alla gestione del patrimonio. Solo il 26% coinvolge attivamente gli eredi nella pianificazione fin dall’inizio.

Investimenti e rischi nel 2025

Il report segnala che per il 2025 i rischi principali percepiti dai family office sono: una guerra commerciale globale, crescente instabilità geopolitica e un aumento dell’inflazione. Per proteggersi, molti puntano su strategie di hedging come: gestione attiva e Hedge fund e investimenti selettivi in metalli preziosi

Allocazione geografica e strategie italiane

A livello regionale, l’allocazione di asset è concentrata su Nord America e Europa Occidentale, privilegiando mercati sviluppati con maggiore liquidità e possibilità di rendimento. Giovanni Ronca, Head of UBS Global Wealth Management Italia, ha spiegato: "In un contesto incerto, i family office italiani perseguono stabilità e protezione del capitale. Puntano su asset class tradizionali e strategie diversificate per preservare e accrescere il patrimonio, soprattutto in fasi delicate come il passaggio generazionale".