Risiko bancario, sempre Unicredit protagonista. In ambienti finanziari e non solo, qualcuno ipotizza che la banca di piazza Gae Aulenti possa essere distolta dall'obiettivo Banco Bpm per puntare verso un’altra preda: Bper. Una mossa complessa, spiega all’Adnkronos Marcello Messori, ex presidente delle Ferrovie dello Stato ed economista dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze. "Vista l’attuale configurazione, significherebbe entrare nella galassia Unipol, e questo pone alcune difficoltà", osserva Messori "Il cosiddetto Danish Compromise prevede condizioni agevolate per le banche capogruppo che incorporano attività assicurative o di asset management, limitando gli aggravi in termini di capitalizzazione. Questo principio non si applica al contrario: se la capogruppo è un’assicurazione. Quando la capogruppo è un’assicurazione, come nel caso di Unipol con Bper, il contesto operativo - chiosa l'esperto - è fortemente condizionato da vincoli normativi".

Rimangono due mosse, quelle più note, sullo scacchiere del risiko giocato dall'istituto guidato da Andrea Orcel. La prima è su Banco Bpm che offre vantaggi di integrazione notevoli per Unicredit, sia per le fabbriche prodotto molto redditizie, sia perché è presente in un'area ad alta redditività come quella settentrionale dove Unicredit è più debole. La seconda è su Commerz, seconda banca tedesca, in grado di poter condurre l'istituto milanese alla creazione di un colosso di dimensioni europee: "Unicredit - spiega Messori - potrebbe portare avanti entrambe le operazioni, Commerzbank e Banco Bpm, seguendo logiche diverse ma potenzialmente integrabili nel suo futuro strategico". Nel caso della seconda banca tedesca Orcel ha evidenziato l’apertura a diverse opzioni: da una possibile plusvalenza, trattandola come un investimento finanziario, a un’aggregazione a livello europeo. "Questa seconda ipotesi - spiega l'esperto - riflette la vocazione europea di Unicredit, uno dei gruppi bancari più proiettati verso un mercato finanziario unificato". Dato però che il mercato europeo non è ancora pienamente integrato, "la strategia -suggerisce ancora Messori - sembra quindi puntare a rafforzare prima la posizione sul mercato domestico, in preparazione a un’espansione più ambiziosa su scala europea. Questo spiegherebbe la combinazione delle due operazioni, anche se comporta rischi significativi, che Orcel sta cercando di minimizzare con un approccio prudente".

Due potenziali partner, appetibili, ma diversi: "Commerzbank rappresenta una scommessa sul mercato finanziario europeo e sulla ripresa economica della Germania - dice Messori - Banco Bpm risponde alla necessità di rafforzare ulteriormente le fabbriche prodotto e consolidare la presenza sul territorio nazionale". In entrambi i casi le strade non sono prive di ostacoli: su Commerzbank bisogna cerchiare il rosso le date delle elezioni politiche tedesche di febbraio, per quanto riguarda Bpm attendere che si capisca qualcosa in più sul possibile esercizio del Golden Power da parte del governo: da indiscrezioni si vocifera che i paletti possano essere due, mettere vincoli per mantenere il numero degli sportelli e tutelare i dipendenti impedendo licenziamenti. Ma non è detto che ciò pregiudichi il buon esito dell'operazione: "Nell'eventuale integrazione tra Unicredit e Banco Bpm - spiega Messori - non ci si attendono sovrapposizioni troppo sistematiche, ma alcune sovrapposizioni operative saranno inevitabili. Questo potrebbe creare la necessità di razionalizzare la rete degli sportelli, una dinamica già osservata in precedenti aggregazioni nel settore bancario. Tale razionalizzazione - spiega - paradossalmente potrebbe favorire il successo dell'Opa. Alcuni azionisti di Bpm potrebbero trarre vantaggio dall'acquisizione di sportelli, incentivando il buon esito dell’operazione. Questo modello - sottolinea - è già stato applicato con successo in passato, ad esempio durante le storiche aggregazioni che coinvolsero Intesa Sanpaolo, dimostrando come cessioni mirate possano aumentare la fattibilità di simili operazioni". Questo fermento non privo di difficoltà, sottolinea l'esperto, "potrebbe preparare le banche italiane a confrontarsi con il mercato europeo, favorendo la nascita di gruppi bancari in grado di affrontare le sfide internazionali. La strada è complessa, ma il movimento attuale lascia intravedere scenari di trasformazione positiva per il sistema bancario del Paese". (di Andrea Persili)