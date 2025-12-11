UniCredit è stata premiata come Banca dell'anno in Italia e in altri cinque paesi durante la cerimonia ufficiale dei Bank of the Year Awards di The Banker a Londra.

Andrea Orcel, Ceo di Unicredit, ha commentato: "Questi premi sono un riconoscimento di quanto abbiamo fatto come banca. Il 2025 è stato un altro anno in cui abbiamo ottenuto risultati record, una crescita continua e innovazioni di prim'ordine in tutti i segmenti di clientela, consolidando ulteriormente la nostra banca come uno dei principali attori europei", sottolinea.

"Questo non sarebbe stato possibile senza i nostri clienti, che sono al centro di tutto ciò che facciamo e il cui successo è motore del nostro. Questi risultati riflettono la forza di tali relazioni, l'ambizione della nostra strategia e il duro lavoro e la dedizione del nostro team", prosegue. "Stanno ridefinendo ciò che questa banca e questo settore possono realizzare, e questi premi appartengono a loro", conclude.