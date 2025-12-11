circle x black
Cerca nel sito
 

Unicredit premiata Banca dell'anno. Orcel: "2025 anno record"

sponsor

Unicredit premiata Banca dell'anno. Orcel:
11 dicembre 2025 | 13.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

UniCredit è stata premiata come Banca dell'anno in Italia e in altri cinque paesi durante la cerimonia ufficiale dei Bank of the Year Awards di The Banker a Londra.

Andrea Orcel, Ceo di Unicredit, ha commentato: "Questi premi sono un riconoscimento di quanto abbiamo fatto come banca. Il 2025 è stato un altro anno in cui abbiamo ottenuto risultati record, una crescita continua e innovazioni di prim'ordine in tutti i segmenti di clientela, consolidando ulteriormente la nostra banca come uno dei principali attori europei", sottolinea.

"Questo non sarebbe stato possibile senza i nostri clienti, che sono al centro di tutto ciò che facciamo e il cui successo è motore del nostro. Questi risultati riflettono la forza di tali relazioni, l'ambizione della nostra strategia e il duro lavoro e la dedizione del nostro team", prosegue. "Stanno ridefinendo ciò che questa banca e questo settore possono realizzare, e questi premi appartengono a loro", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Unicredit Banca anno Orcel
Vedi anche
News to go
Gaza, Amnesty: "Da Hamas crimini contro l'umanità dal 7 ottobre"
Manovra, flash mob Avs alla Camera: "Stipendio bloccato, Natale dimezzato" - Video
News to go
Crimini contro l'umanità, Amnesty accusa per la prima volta Hamas
news to go
Amazon, maxi investimento in India: 35 miliardi entro 2030 - Video
News to go
Sciopero generale della Cgil venerdì 12 dicembre
News to go
Imu, dove si paga di più: la classifica
News to go
Certificato di malattia a distanza, varrà anche televisita
Tajani a Nuova Delhi, focus su rapporti economici e politici: videonews dal nostro inviato
News to go
Bonus psicologo, pubblicate le graduatorie definitive
News to go
Natale 2025, quali sono i regali più acquistati
News to go
Migranti, cambia la gestione europea: superate le vecchie regole di Dublino
News to go
Natale, l'allarme dei medici ambientali: "Crescono emissioni, consumi e rifiuti"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza