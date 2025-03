I matrimoni "possono avvenire in maniera consensuale ed è sempre la strada migliore oppure bisogna cercare di aiutare una parte a capire che il mondo cambia, evolve, da soli in un bosco di lupi non si riesce a rimanere: se lo si fa da soli, lo sposo lo si sceglie, altrimenti si viene scelti". Così il presidente di Unipol, Carlo Cimbri, in conferenza stampa sull'Ops lanciata da Bper su Popolare di Sondrio.

"Io considero la proposta che fa Bper, tra tante cose esotiche che vediamo oggi nel mercato italiano, forse quella più naturale: io l'ho definito un matrimonio naturale", dice. "Si tratta di due ex popolari che hanno avuto e hanno ancora tante società in comune. In un mondo che va verso il consolidamento delle banche, se c'è un'operazione che è naturale è il matrimonio tra Bper e Sondrio", chiosa Cimbri.

"In un momento in cui il mercato italiano inizia ad andare con un movimento tellurico in fibrillazione, allora cambia lo scenario. Penso che il ragionamento che ha fatto Bper sia stato questo e personalmente lo trovo tempestivo, anche il timer con cui si fa è valore", conclude. Popolare di Sondrio "è la migliore e anche la più raggiungibile per i Bper", sottolinea Cimbri.