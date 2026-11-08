Archiviato il voto di metà mandato, i mercati spostano l'attenzione sui fondamentali economici, già dalla settimana che sta per cominciare. Gli investitori tornano a concentrarsi su ciò che davvero potrà determinare la direzione dei listini nei prossimi mesi: inflazione, crescita economica, utili aziendali e mosse della Federal Reserve. Il nuovo equilibrio uscito dalle urne potrà influenzare le aspettative sulle politiche fiscali e regolamentari americane, ma saranno soprattutto i fondamentali a stabilire se il rally azionario potrà proseguire oppure se prevarranno nuove tensioni.

Primo test martedì: l'inflazione Usa può cambiare le aspettative sulla Fed

Il primo appuntamento da segnare in agenda è quello di martedì 10 novembre, quando arriverà il dato sull'inflazione americana (CPI). Un numero che potrebbe avere ripercussioni immediate su Wall Street, mercato obbligazionario e dollaro, perché contribuirà a definire le aspettative sulle prossime mosse della Federal Reserve. Il Consumer Price Index misura l'andamento dei prezzi al consumo e rappresenta uno degli indicatori più seguiti per valutare le pressioni inflazionistiche negli Stati Uniti. Se il dato dovesse confermare una progressiva discesa dei prezzi, i mercati potrebbero interpretarlo come un segnale favorevole, rafforzando le aspettative di una politica monetaria meno restrittiva. Questo scenario potrebbe sostenere soprattutto i titoli azionari più sensibili all'andamento dei tassi, come quelli tecnologici.

Se invece l'inflazione dovesse sorprendere al rialzo, il quadro cambierebbe. La Federal Reserve potrebbe essere costretta a mantenere il costo del denaro elevato più a lungo, con possibili ripercussioni sulle valutazioni azionarie e sui rendimenti obbligazionari.

Ma non sarà soltanto il CPI a tenere banco. Giovedì gli investitori guarderanno alle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, un indicatore utile per capire lo stato di salute del mercato del lavoro americano, soprattutto dopo i dati di venerdì scorso. Un rallentamento graduale sarebbe compatibile con un'economia ancora solida e potrebbe lasciare alla Fed maggiore spazio di manovra. Un deterioramento più rapido, invece, rischierebbe di riaccendere i timori di recessione.

Venerdì arriverà infine il PPI, l'indice dei prezzi alla produzione, che consentirà di verificare se le pressioni inflazionistiche stanno continuando a interessare anche le imprese. Un aumento superiore alle attese potrebbe rappresentare un ulteriore campanello d'allarme per la Federal Reserve.

Wall Street al bivio: soft landing o nuova pressione sui tassi?

La vera questione per gli investitori non sarà tanto il singolo dato macroeconomico, quanto la combinazione tra inflazione e crescita. Lo scenario più favorevole rimane quello di un'economia americana capace di crescere senza riaccendere le pressioni sui prezzi. In questo caso, Wall Street potrebbe beneficiare contemporaneamente di utili aziendali ancora solidi e di aspettative più favorevoli sulla politica monetaria.

Il quadro diventerebbe invece più complicato se l'inflazione tornasse ad accelerare, costringendo la Fed a mantenere i tassi elevati più a lungo. Un costo del denaro persistentemente alto potrebbe penalizzare soprattutto le società con valutazioni elevate e quelle che necessitano di ingenti finanziamenti per sostenere la propria crescita.

Ancora più delicato sarebbe uno scenario in cui l'inflazione rimane elevata mentre l'economia inizia a rallentare sensibilmente. Una combinazione che riporterebbe al centro il rischio stagflazione e che potrebbe mettere sotto pressione sia i mercati azionari sia quelli obbligazionari.

Dalla sanità alla tecnologia: Wall Street prepara la rotazione

Al di là delle oscillazioni degli indici, una delle partite più interessanti potrebbe giocarsi all'interno dei singoli settori. Le analisi di Goldman Sachs indicano una possibile redistribuzione dei flussi di capitale tra i diversi comparti del mercato. In questo scenario, il settore sanitario e farmaceutico potrebbe attirare maggiore interesse grazie alla relativa stabilità degli utili e alle sue caratteristiche difensive.

La tecnologia, invece, potrebbe attraversare una fase più selettiva. Non necessariamente perché il ciclo dell'innovazione sia destinato a interrompersi, ma perché gli investitori stanno iniziando a distinguere con maggiore attenzione tra le società che producono risultati economici concreti e quelle che continuano a essere sostenute soprattutto da aspettative molto ambiziose.

Anche JPMorgan invita a guardare oltre la reazione immediata alle elezioni. Le statistiche storiche mostrano che l'anno successivo alle midterm è stato spesso positivo per lo S&P 500, ma questo elemento non rappresenta una garanzia per il futuro. A fare la differenza saranno ancora una volta la crescita degli utili, le condizioni monetarie e la solidità dell'economia americana.

Intelligenza artificiale, il mercato alza l'asticella: ora servono utili

È soprattutto sull'intelligenza artificiale che si concentra una parte crescente dell'attenzione degli investitori.Morgan Stanley evidenzia come i nuovi equilibri politici possano introdurre ulteriori incertezze regolamentari e rendere più complessa la realizzazione di alcuni progetti infrastrutturali, in particolare quelli legati ai data center. A questo si aggiunge il problema dei costi: lo sviluppo dell'AI richiede investimenti enormi, infrastrutture fisiche, capacità energetica e finanziamenti sempre più consistenti.

In questo contesto si inserisce anche la visione di Cathie Wood, fondatrice di ARK Invest, società di gestione americana specializzata in investimenti nell'innovazione tecnologica, considerata una delle investitrici più note a Wall Street nel settore dell'innovazione, che continua a considerare l'intelligenza artificiale una rivoluzione tecnologica ancora nelle sue fasi iniziali. Le recenti vendite, nella sua lettura, non rappresentano necessariamente la fine del mercato rialzista, ma una fase in cui gli investitori stanno iniziando a fare i conti con i rischi e con la sostenibilità finanziaria degli investimenti. Il messaggio è chiaro: non tutte le società coinvolte nella corsa all'AI saranno vincitrici. La differenza la faranno la capacità di generare flussi di cassa, la solidità dei bilanci e la possibilità di trasformare gli investimenti in una crescita e degli utili. Nei prossimi 3-12 mesi, il costo del capitale potrebbe diventare uno dei principali fattori per distinguere tra le aziende isu cui investire.

Treasury, il nodo del debito Usa torna a pesare sui mercati

La partita non si giocherà soltanto sull'azionario. Anche il mercato obbligazionario americano potrebbe risentire dei nuovi equilibri politici e delle future decisioni di politica fiscale. UBS richiama l'attenzione sulle prospettive del deficit pubblico e sulla capacità del Congresso di approvare nuove misure economiche.

L'incertezza sulla gestione dei conti pubblici potrebbe influenzare le aspettative degli investitori sull'offerta di nuovi Treasury e sull'andamento dei rendimenti. In caso di rallentamento economico e di maggiori aspettative di tagli dei tassi, i titoli di Stato americani potrebbero tornare ad attirare capitali. Al contrario, timori crescenti sulla sostenibilità del debito e sulle nuove emissioni potrebbero mantenere elevati i rendimenti, con conseguenze anche sul costo dei finanziamenti per imprese e famiglie.

Dollaro, possibile indebolimento: attenzione per chi investe in Usa

Un altro osservato speciale sarà il dollaro. Se le aspettative di riduzione dei tassi americani dovessero rafforzarsi, la valuta statunitense potrebbe perdere parte del proprio appeal rispetto alle principali divise internazionali. In questo scenario, euro, franco svizzero e yen potrebbero beneficiare di una maggiore domanda.

Per gli investitori europei, tuttavia, il cambio rappresenta anche un elemento di rischio. Un indebolimento del dollaro nei confronti dell'euro potrebbe infatti ridurre il rendimento degli investimenti effettuati a Wall Street, una volta convertiti nella valuta europea.

La vera sfida dei prossimi mesi: trovare i vincitori