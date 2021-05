Francia, valanghe nelle Alpi in Savoia: 7 morti

Sette persone sono morte nelle Alpi francesi, vittime di valanghe in due diverse località della Savoia. Una prima valanga ha colpito due gruppi nei pressi della cittadina di Valloire, provocando la morte di quattro persone, secondo quanto riferito dalla prefettura locale. Le squadre di soccorso hanno usato due elicotteri e i cani da ricerca per recuperare le vittime della valanga, che si è abbattuta nei pressi del passo di Galibier.

La seconda valanga si è staccata dal monte Pourri, di quasi 3800 metri di altezza, a sud di Bourg-Saint-Maurice, travolgendo un altro gruppo di escursionisti, tre dei quali sono morti. Il prefetto Pascal Bolot ha rivolto un appello all'estrema cautela, dal momento che è prevista la possibilità di nuove valanghe per domenica. La prefettura già venerdì aveva rivolto un appello del genere, parlando di rischio "molto elevato" di valanghe per il weekend. Sale così a 12 il numero delle vittime di incidenti mortali in montagna questa settimana in Francia.