Gardaland, inaugurato oggi il Legoland Water Park

E’ stato inaugurato oggi l’attesissimo Legoland Water Park Gardaland, il primo parco acquatico interamente tematizzato Lego in Europa e il quinto nel mondo. "Legoland Water Park Gardaland - per il quale abbiamo investito ben 20 milioni di euro – è il primo parco acquatico a tema Lego d’Europa e quinto del mondo - commenta Aldo Maria Vigevani, Amministratore Delegato di Gardaland - Fino ad ora bisognava andare in Malesia o negli Stato Uniti per trovare qualcosa di simile, adesso basta venire a Gardaland per immergersi in questo colorato mondo d’acqua dove divertirsi sugli scivoli e liberare la propria fantasia costruendo con i mattoncini Lego".

I piccoli Visitatori e le loro famiglie possono finalmente divertirsi a bordo degli scivoli e scoprire i tantissimi giochi a tema Lego presenti all’interno del parco acquatico: dal Lego River Adventure, un corso d’acqua che attraversa il Parco Acquatico e che si può percorrere facendosi trasportare dalla leggera corrente del fiume a bordo di gommoni - personalizzabili utilizzando grandi e morbidi mattoncini Lego galleggianti - al Beach Party con i suoi 7 scivoli e il grande secchio che a sorpresa riversa una cascata d’acqua sui bambini passando per Jungle Adventures, con scivoli adatti a tutta la famiglia.

Divertimento assicurato anche nelle aree dedicate alla creatività e alla scoperta come Lego Creation Island dove poter costruire la propria barca con i mattoncini Lego, decorare un grande castello di sabbia o utilizzare grandi blocchi morbidi per costruire muri giganti. Per i più piccoli c’è Duplo Splash, un’attrazione in cui approcciarsi per la prima volta agli scivoli e imparare attraverso il gioco mentre la Pirate Bay, con la sua grande piscina e l’ingresso alla vasca graduale, è il luogo ideale per tutta la famiglia per nuotare, rinfrescarsi o semplicemente rilassarsi.

Tanti i numeri curiosi di Legoland Water Park Gardaland: dai quasi 1.400 metri cubi d’acqua contenuti nelle vasche delle attrazioni ai 344 Metri di lunghezza totale degli scivoli di Jungle Adventure passando per i 1.500 litri d’acqua del secchio posizionato sulla cima del Beach Party fino ad arrivare ai ben 4 milioni e 900mila mattoncini Lego utilizzati per realizzare i monumenti della Miniland, l’ampia area nella quale sono stati riprodotti in scala 1:20 i monumenti e i simboli più iconici del territorio italiano - dalla Basilica di San Marco a Venezia al Colosseo passando per la cattedrale di San Pietro.

All’interno di Gardaland Park sono fruibili le attrazioni all’aperto e al chiuso, sia acquatiche che all’asciutto: per gli amanti dell’adrenalina imperdibile un giro a bordo di Oblivion The Black Hole o di Raptor, per le famiglie divertimento assicurato in Fantasy Kingdom e Peppa Pig Land mentre per chi cerca l’avventura non potrà mancare un rinfrescante giro sull’iconica Fuga da Atlantide. Per gli appassionati del genere, presso il cinema 4D è disponibile il nuovo Wonder Woman – The 4D Experience, uno speciale adattamento della potente storia cinematografica ad alta tensione. Grazie agli appositi occhialini, agli effetti speciali di luci e suoni e ai movimenti delle poltrone, gli spettatori vengono catapultati nell’avventuroso mondo dell’amazzone più famosa del cinema.

Gardaland Park è tutti i giorni dalle 10 alle 23, per poter godere delle attrazioni anche in versione serale. Legoland Water Park Gardaland è aperto tutti i giorni dalle 11:00 alle 19:00 e dal 3 luglio aprirà alle ore 10:00. Legoland Water Park Gardaland si trova all’interno del Parco a tema Gardaland e l’ingresso è possibile soltanto acquistando un biglietto combinato Gardaland Park e Legoland Water Park: disponibile, ad esempio, un biglietto combinato per adulto a 53 euro che consente 1 ingresso a Legoland Water Park e a Gardaland Park nel giorno selezionato e 1 ingresso a Gardaland Park nel giorno successivo. Tutti i possessori di biglietti del Parco possono comunque accedere anche a Legoland Water Park pagando un supplemento alle biglietterie o all’interno di Gardaland Park. E’ possibile visitare la sola Miniland durante gli orari di chiusura del parco acquatico, dalle 20.00 alle 22.30, grazie ad uno speciale upgrade di 5 euro del biglietto di ingresso al Parco.