Ge Healthcare Italia: "Auspichiamo più donne anche in ambito tecnico commerciale"

“Ge Healthcare Italia è un’azienda sempre molto attenta ai temi dell’inclusione e della diversità a 360 gradi. Una delle aree su cui portiamo maggiore attenzione, nella nostra organizzazione, riguarda proprio il genere femminile. Ci piacerebbe coinvolgere sempre più donne nella nostra organizzazione puntando ovviamente sulle materie Stem che rappresentano il cuore del nostro patrimonio professionale, non soltanto a livello di progettazione ma anche commerciale. Ci piacerebbe infatti accogliere sempre più donne anche in settori specifici. Una nostra area di migliorante potrebbe essere - tra gli altri - il reparto di assistenza tecnica che conta 250 uomini e auspichiamo ad aprire le porte di questo ramo anche a giovani laureate Stem”. Lo ha dichiarato Antonio Spera presidente e ceo di GE Healthcare Italia, in occasione di 'Rock Your Mind', primo rock festival dedicato al mondo Stem organizzato da Employerland Srl.

L’iniziativa -in cui centinaia di studenti e neo-laureati Stem hanno potuto incontrare aziende 'top employer' per sessioni one to one di orientamento e reciproca valutazione- si è tenuta oggi a Milano presso Cariplo Factory.