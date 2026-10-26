SiGMA World 2026, il ministro Urso all’inaugurazione a Roma

Roma si prepara ad accogliere SiGMA World 2026, con un programma che porterà nella Capitale rappresentanti delle istituzioni, investitori, imprese tecnologiche e grandi nomi dello sport. La manifestazione, alla sua seconda edizione italiana, si svolgerà dal 2 al 5 novembre a Fiera Roma, intrecciando il confronto sul futuro dell’economia digitale con i cambiamenti che stanno attraversando il mondo dell’intrattenimento e delle competizioni sportive.

Tra gli appuntamenti centrali figura la cerimonia ufficiale di apertura, prevista martedì 3 novembre alle 12,30, alla quale parteciperà il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Accanto al rappresentante del Governo interverrà Tulia Ackson, presidente dell’Unione interparlamentare, l’organizzazione internazionale che riunisce i parlamenti nazionali.

Il programma istituzionale comprenderà anche la presenza di Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio. Il 4 novembre sarà invece la volta dell’eurodeputato David Casa, con un intervento sul rapporto tra politiche pubbliche, regolamentazione e sviluppo del mercato. A fare gli onori di casa sarà il fondatore di SiGMA Group, organizzatore dell’evento.

La giornata del 3 novembre inizierà alle 10,30 con Tim Draper, investitore della Silicon Valley tra i primi finanziatori di aziende come Tesla, SpaceX, Skype e Twitch. Il suo intervento precederà le sessioni sull’intelligenza artificiale, sull’espansione internazionale delle imprese e sulle prospettive dei mercati digitali.

L’appuntamento romano si svilupperà su più fronti. Gaming, tecnologie emergenti, finanza e marketing digitale condivideranno la stessa sede attraverso SiGMA, AIBC, FX World e AGS, mantenendo programmi e spazi dedicati. L’obiettivo è favorire l’incontro tra operatori di settori diversi, dai fornitori tecnologici agli investitori interessati alle imprese emergenti.

Secondo i numeri annunciati dagli organizzatori, sono attesi 30.000 delegati, oltre 1.200 sponsor ed espositori e 550 relatori, distribuiti su cinque palchi congressuali. Alle conferenze si affiancheranno presentazioni di startup, incontri professionali, premiazioni e occasioni di networking. Il programma affronterà, tra gli altri temi, blockchain, pagamenti, tecnologia finanziaria e accesso ai mercati internazionali.

Come riportato da Agimeg, a caratterizzare questa edizione del SiGMA World 2026 sarà anche la partecipazione di alcuni dei volti più conosciuti dello sport italiano e internazionale. Tra gli ospiti sono annunciati Gigi Buffon, Marco Materazzi, Javier Zanetti, Walter Zenga e Nicola Ventola, insieme a Giancarlo Fisichella e a Felice Mariani.

Il calcio porterà così a Roma protagonisti di generazioni diverse, accomunati da carriere ai massimi livelli. La loro presenza si inserisce nel confronto sul rapporto tra sport e trasformazione digitale, che riguarda sia le prestazioni sia la comunicazione e il coinvolgimento dei tifosi.

Per il motorsport sarà presente Fisichella, ex pilota di Formula 1 e storico volto della Ferrari. Ad accompagnarlo ci sarà l’esposizione di una Ferrari 296 GT da competizione, espressione di un settore nel quale ricerca tecnologica, analisi dei dati e prestazioni sono strettamente legate.

Spazio anche al judo con Felice Mariani, che ai Giochi di Montréal del 1976 conquistò il bronzo, prima medaglia olimpica italiana nella disciplina. Alla carriera agonistica ha fatto seguire l’esperienza alla guida tecnica della Nazionale.

La presenza dei campioni amplia dunque il racconto della manifestazione: dalle tecnologie impiegate nella preparazione atletica ai contenuti distribuiti sulle piattaforme, fino alla costruzione di comunità internazionali di appassionati. A Fiera Roma, il confronto tra sport, imprese e innovazione offrirà una lettura dei cambiamenti che interessano tanto il campo di gara quanto il rapporto con il pubblico.