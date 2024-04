Formula 1, nel GP d'Australia Leclerc cerca la vittoria

Tutto pronto per il Gran Premio d'Australia si terrà sul circuito di 'Albert Park' a Melbourne. Si tratta del terzo appuntamento stagionale di Formula 1. Con le prime gare dominate dalla Red Bull e dal suo pilota Max Verstappen, la Ferrari è determinata a lanciare una sfida e dimostrare la propria competitività in questa prima fase del mondiale.

Rispetto all'avvio della stagione precedente, la Ferrari appare nettamente più in forma. Inoltre, ci sono segnali positivi per Carlos Sainz, che, dopo essere stato sostituito dal giovane Oliver Bearman a Jeddah, è ora pronto a ritornare in pista.

Secondo le quote offerte dai bookmakers alla vigilia della gara, Max Verstappen si conferma il favorito con una quota di 1.20, seguito dal suo compagno di scuderia, Sergio Perez, a 8.00. Charles Leclerc della Ferrari è pronto a inserirsi nella lotta per il primo posto, con una quota di 9.00. In attesa di aggiornamenti ufficiali sulla situazione di Sainz, Lewis Hamilton sembra lontano dalla vittoria, con una quota a 33.00, seguito da George Russell, Lando Norris e Fernando Alonso, tutti pari a 40.00.