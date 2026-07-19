Mondiali 2026, Roja favorita, ma i bookie puntano su Messi

Sarà una domenica carica di attesa per gli appassionati di calcio e scommesse. I Mondiali 2026 arrivano all’ultimo atto con la finale tra Spagna e Argentina, in programma alle ore 21,00.

La Roja ha conquistato un posto nella sfida per il titolo superando la Francia per 2-0, al termine di una semifinale controllata con autorità. L’Argentina ha invece eliminato l’Inghilterra in una partita ad alta tensione, confermando ancora una volta solidità, esperienza e capacità di resistere nei momenti più complicati.

Dopo i dieci gol segnati nella finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, i bookmaker si attendono un copione molto diverso per l’assegnazione della Coppa. Spagna-Argentina viene presentata come una sfida maggiormente tattica, nella quale equilibrio e gestione degli episodi potrebbero avere un peso determinante.

La Spagna parte avanti nelle quote relative ai tempi regolamentari: il successo della formazione guidata da Luis de la Fuente è proposto a 2,33. La vittoria dell’Argentina nei 90 minuti vale invece 3,50.

Gli iberici hanno mostrato continuità e solidità durante il torneo, mentre l’Albiceleste può contare sull’esperienza maturata nelle grandi competizioni e, soprattutto, su un Lionel Messi ancora decisivo.

La partita proporrà anche un suggestivo confronto generazionale. Da una parte ci sarà Messi, arrivato alla finale mondiale a 39 anni; dall’altra Lamine Yamal, che ha appena compiuto 19 anni.

Una distanza anagrafica di vent’anni che si riduce sensibilmente nelle quote marcatori. Un gol del capitano argentino è offerto a 2,50, mentre una rete del talento spagnolo vale 3,50 volte la posta.

Tra i giocatori più accreditati per trovare il gol figura anche Mikel Oyarzabal, proposto a 2,75. Sul fronte argentino, Julián Alvarez e Lautaro Martinez sono entrambi quotati a 3,75.

L’ultima finale mondiale, disputata nel 2022, terminò 3-3 dopo i tempi supplementari, prima del successo dell’Argentina sulla Francia per 4-2 ai calci di rigore. Nonostante quel precedente spettacolare, per la sfida tra Spagna e Argentina i bookmaker ritengono poco probabile un’altra pioggia di reti.

L’Under 4,5 è infatti proposto a 1,04, mentre l’Over 4,5 sale fino a quota 8,00. Numeri che descrivono una finale potenzialmente bloccata, con le due nazionali attente soprattutto a non concedere spazi.

La tensione potrebbe riflettersi anche sul numero dei provvedimenti disciplinari. Un’ammonizione per Leandro Paredes o Cristian Romero è proposta a 3,00. Più alte le quote relative a Ferran Torres, Nico Williams e Dani Olmo, tutti a 7,50. L’espulsione di almeno un giocatore durante l’incontro vale invece 6,50.

Resta sul tavolo anche l’ipotesi di una finale decisa dal dischetto, come accadde in Qatar. La possibilità che l’assegnazione del titolo arrivi ai calci di rigore è quotata a 5,25, mentre una serie destinata a proseguire a oltranza sale a 16,00.

Tra le opzioni speciali compare anche il ribaltamento del risultato. La vittoria della squadra che subirà la prima rete è proposta a 8,75, uno scenario già vissuto dall’Argentina durante la fase a eliminazione diretta.

La Spagna parte dunque con un leggero vantaggio nelle valutazioni dei bookmaker, ma l’esperienza dell’Albiceleste e la presenza di Messi mantengono apertissima una finale che mette di fronte due generazioni e due modi differenti di interpretare il calcio.