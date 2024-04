Eurojackpot premia l'Italia: vincita da oltre 69.000 euro a Marlengo

L'estrazione dell'Eurojackpot di martedì 2 aprile ha portato fortuna all'Italia, con un premio da 69.005,20 euro vinto a Marlengo, in provincia di Bolzano. La giocata è stata fatta nella tabaccheria Ganterer, la combinazione centrata era 14, 17, 29, 32, 45.

Eurojackpot, la lotteria che viene giocata in 18 nazioni europee, offre ai giocatori la possibilità di vincere jackpot sempre milionari due volte a settimana. Dall'inizio delle sue estrazioni in Italia nel 2012, ha coinvolto milioni di partecipanti in tutto il continente. Il jackpot parte da 10 milioni e può crescere fino a 120 milioni di euro.

Con l'ultima estrazione, l'attenzione si rivolge ora al prossimo appuntamento di venerdì 5 aprile, quando saranno in palio 64 milioni di euro.