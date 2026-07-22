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Per realizzare le due vincite sono bastate giocate rispettivamente da uno e tre euro

Lotto, due quaterne da oltre 140.000 euro: vincite a Pesaro e Fiuggi

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Lotto, due quaterne da oltre 140.000 euro: vincite a Pesaro e Fiuggi
22 luglio 2026 | 10.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Lotto premia Pesaro e Fiuggi, in provincia di Frosinone, dove due giocatori hanno centrato altrettante quaterne per un bottino complessivo superiore a 140.000 euro.

La vincita più alta è stata realizzata a Pesaro, nella ricevitoria di via Lago Maggiore. Con una puntata di appena un euro, un giocatore ha scelto i numeri 6-15-60-85 sulla ruota di Genova. L’uscita dell’intera combinazione ha consentito di conquistare un premio da 73.375 euro.

La seconda quaterna è stata centrata a Fiuggi, presso la ricevitoria di via Prenestina. In questo caso, con una giocata da tre euro sui numeri 2-8-42-48 sulla ruota di Roma, sono stati vinti 67mila euro. Lo segnala Agimeg.

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lotto quaterna vincita premio
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