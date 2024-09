Giubileo 2025: i numeri e gli eventi principali

Il 24 dicembre, con la cerimonia dell’apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro, prenderà ufficialmente il via il Giubileo 2025 della Chiesa cattolica. Un evento di portata globale che proseguirà per tutto il 2025 e che, secondo le stime del Comune di Roma, dovrebbe richiamare circa 30 milioni di visitatori tra pellegrini e turisti. Oltre al contenuto strettamente religioso e spirituale, il Giubileo rappresenta una grande possibilità di crescita e rilancio per Roma e dintorni. Con l’occasione, infatti, sono state previste tutta una serie di opere e interventi in cinque diversi ambiti tematici, funzionali alla realizzazione dell’evento per i quali è stata stanziata la somma complessiva di circa 1,767 miliardi di euro tra fondi giubilari e PNRR. Nello specifico gli ambiti d’intervento riguardano: riqualificazione e valorizzazione, accessibilità e mobilità, accoglienza e partecipazione, ambiente e territorio, programma accoglienza. Dopo la cerimonia di apertura del Giubileo 2025 per la quale sono previsti circa 65 mila pellegrini, mese dopo mese è previsto un ricco calendario di eventi, tra cui citiamo alcuni dei principali. A cominciare dal Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e di Sicurezza, in programma l’8 e 9 febbraio, che vedrà il pellegrinaggio alla Porta Santa, l’esibizione delle bande delle diverse Forze Armate e la Santa Messa e Angelus in Piazza San Pietro. Di grande spessore sociale oltre che religioso, il Giubileo del mondo del Volontariato (8-9 marzo) per il quale sono previsti oltre 30 mila pellegrini. I giorni dal 1° al 4 maggio saranno dedicati al Giubileo dei Lavoratori con il pellegrinaggio in San Pietro, incontri in Piazza del Popolo e il celebre Concerto in Piazza San Giovanni. Subito dopo il Giubileo dei Lavoratori, si svolgerà quello degli Imprenditori (4-5 maggio), anche in questo caso sono previsti pellegrinaggio, messa e incontri ad hoc per il mondo dell’imprenditoria. Infine, uno degli avvenimenti che attrarrà il maggior numero di pellegrini e turisti sarà il Giubileo dei Giovani in programma tra il 28 luglio e il 3 agosto: le stime parlano di 1 milioni di persone attese a Roma in quei giorni.

Per approfondire: https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/calendario_eventi_Giubileo2025_provvisorio.pdf