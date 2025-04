Gli eventi della settimana

Mercoledì 2 aprile alle ore 10.00 presso il Roma Eventi Fontana di Trevi - Piazza della Pilotta, 4, si terrà il convegno dal titolo “Energia, Green Deal e dazi: gli ostacoli all’economia italiana ed europea” organizzato dal Centro Studi di Confindustria per la presentazione del Rapporto di previsione - Primavera 2025. Parteciperà tra gli altri Tommaso Foti, Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR.

Giovedì 3 aprile alle ore 8:45 presso l’Università Luiss Guido Carli “Strategie di Crescita e Fiscalità: Innovazione e Governance per Competere nel Futuro”, organizzato da Fortune Italia in partnership con il centro di ricerca Strategic Change “Franco Fontana” della Luiss, si propone come un’importante occasione di confronto tra accademici, rappresentanti delle istituzioni fiscali, esperti di settore, aziende e professionisti. L’obiettivo è analizzare il presente e il futuro del sistema tributario italiano e offrire una visione chiara e strategica sulle prospettive di competitività del Sistema Paese nel suo complesso. Parteciperà tra gli altri Maurizio Leo, Viceministro all’Economia e alle Finanze.

Giovedì 3 aprile alle ore 9:15 presso la Fondazione Riccardo Catella a Milano si terrà un convegno dal titolo “Transizione Energetica e l'Industria del Nucleare 2025”. In un contesto di crescente attenzione verso la sostenibilità ambientale, un ruolo importante può essere giocato dall’energia nucleare. Durante il convegno, verranno analizzati i vari scenari relativi alla reintroduzione del nucleare, considerando le varie sfide economiche, politiche e tecniche. Un’attenzione speciale ai possibili benefici per le imprese italiane, considerando la sempre più scarsa disponibilità di risorse naturali e la sempre maggiore richiesta di energia. Saranno presenti i principali rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell’università e della ricerca e di altri player del settore. Interverrà tra gli altri Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Venerdì 4 e sabato 5 aprile si terrà il convegno dal titolo “Lo Scenario dell’Economia e della Finanza 2025” è il workshop che si tiene ogni anno in primavera a Villa d’Este, a Cernobbio. L'evento più prestigioso organizzato da TEHA Group dopo il Forum di Cernobbio (che si tiene a settembre), e si propone di affrontare e interpretare gli scenari economici e finanziari – realtà, nuove tendenze e prospettive future di carattere congiunturale e strutturale, aree di possibili crisi – in Italia, in Europa e nel mondo. Interverrà tra gli altri Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze.

