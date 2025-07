Gli eventi della settimana

Mercoledì 9 luglio a partire dalle 9:45 a Genova presso il Palazzo della borsa valori di Genova Sala delle Grida si terrà il convegno dal titolo “Economia del Mare 2025”. Dalla cantieristica alla nautica, l’industria marittima è un asset strategico della nostra economia. Ma non si può prescindere dalle altre risorse che il Mare Nostrum offre al nostro Paese: dal turismo agli scambi commerciali. Saranno tanti gli argomenti affrontati in questa quarta edizione del Summit Economia del Mare, durante la quale istituzioni, esperti e imprese si confronteranno su sfide, opportunità e prospettive di tutti i settori legati al mare, inquadrando tutto in un’ottica di sostenibilità, in cui le attività imprenditoriali rispettino la biodiversità di acque e fondali. Un approfondimento sarà poi riservato all’Underwater, tema di strettissima attualità, al quale sarà dedicata gran parte della giornata di lavori. Interverranno Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Gabriele Maria Cafaro, Executive Vice President Underwater Fincantieri.

Al seguente link tutte le info https://24oreventi.ilsole24ore.com/economia-del-mare-2025/