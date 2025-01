Gli eventi della settimana

Martedì 28 gennaio 2025 a Roma alle ore 17:30 presso Palazzo Brancaccio in Via di Colle Oppio 7, si terrà la presentazione del libro “Trump: la rivincita” di Gennaro Sangiuliano. Oltre all’autore, interverrà per le conclusioni il Presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Martedì 28 gennaio 2025 alle ore 10 presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolgerà la presentazione della Fondazione Leonardo Ets. È previsto il messaggio di saluti del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Scarica il programma

Mercoledì 29 gennaio 2025 alle ore 15 presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolge il convegno "Le sfide dell'IA - La protezione dei dati nell'era del cambiamento". Intervengono, tra gli altri, Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, Carlo Nordio, ministro della Giustizia, Guido Crosetto, ministro della Difesa, Marina Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Orazio Schillaci, ministro della Salute. Scarica il programma