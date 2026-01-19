Gli eventi della settimana

Martedì 20 gennaio, ore 17,30, Centro Studi Americani, via Caetani 32, Roma, “La filiera tecnologica nelle relazioni transatlantiche”, un evento organizzato in collaborazione con Nazione Futura e Meta. Sono previsti interventi del Direttore del Centro Studi Americani, Roberto Sgalla, del Presidente di Nazione Futura, Francesco Giubilei, di alcuni parlamentari e professori universitari.

Per info e programma

Mercoledì 21 gennaio, ore 10, Esperienza Europa - David Sassoli, Piazza Venezia 6, Roma, “L’Europa verso la frontiera spaziale”, un convegno che ha l’obiettivo di riunire istituzioni, mondo accademico, industria e difesa, in un confronto sul ruolo dello spazio nel ridefinire l’esperienza europea. I lavori sono articolati lungo tre dimensioni: istituzionale e diplomatica per una nuova governance dello spazio; scientifica e accademica per individuare i nuovi paradigmi geopolitici e giuridici della frontiera spaziale; tecnologica e industriale per delineare la transizione “dall’aria allo spazio” e il relativo impatto su sostenibilità, difesa e competitività. Sono previsti interventi in presenza o via messaggio di esponenti del Governo e delle istituzioni, quali Adolfo Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy, Edmondo Cirielli, Viceministro degli Affari esteri, oltre a diversi rappresentanti del mondo accademico.

Per info e registrazioni

Mercoledì 21 gennaio, ore 10,30, Camera dei deputati, Sala della Regina di Montecitorio, Roma, presentazione del documento conclusivo dell’indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. In apertura è previsto un intervento del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, mentre il documento è presentato dal Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, Francesco Saverio Romano. In chiusura, il saluto finale del Presidente del Senato, Ignazio La Russa. L’evento è disponibile in diretta web sul sito della Camera.

Per seguire la diretta

Giovedì 22 gennaio, ore 9, Ara Pacis, via di Ripetta 190, Roma, ANIE presenta “La giornata dell’agrivoltaico 2026: un’opportunità per innovare il futuro”. Il 2026 sarà un anno chiave per l’agrivoltaico grazie al consolidamento della normativa sulle aree idonee, le novità del testo unico delle FER, gli investimenti collegati ai bandi del PNRR. Un’occasione per chiarire l’importanza degli impianti agrivoltaici nello sviluppo del Paese in ottica agricoltura, zootecnica e produzione fotovoltaica per la sicurezza energetica. La giornata si articola in 5 sessioni tematiche con interventi di rappresentanti delle istituzioni (MASAF, MASE), leader di diverse associazioni ed enti (GSE, Coldiretti, Legambiente, Elettricità Futura, Italia Solare).

Per info e programma