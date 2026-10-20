Gli eventi in agenda

Mercoledì 21 ottobre 2026, A Roma si terrà l’evento promosso dal Centro studi americani “Nucleare in Italia: realtà o chimera”.

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Mercoledì 21 ottobre 2026, ore 10:00, si terrà alla presenza del Ministro Nello Musumeci, presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, in Via Campo Marzio 78 a Roma, la cerimonia conclusiva della quinta edizione dei Blue Marina Awards, l'iniziativa nazionale dedicata alla valorizzazione della qualità e dell'eccellenza dei porti e approdi turistici italiani in partnership con ASSONAT-Confcommercio.

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Lunedì 26 ottobre 2026, ore 14:00, si terrà Il primo anno del Programma di Ricerca Nucleare (PRN) 2025–2028, apriranno i lavori gli interventi del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, On. Gilberto Pichetto Fratin, e la Presidente ENEA, Francesca Mariotti.

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Martedì 27 ottobre 2026, ore 08:30, presso l’Auditorium della Tecnica di Confindustria, in Viale Umberto Tupini 65, a Roma, si terrà l’Assemblea Pubblica per i 125 Anni di Confitarma.

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