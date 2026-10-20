circle x black
Cerca nel sito
 

Gli eventi in agenda

Segui Adnkronos su Google
20 ottobre 2026 | 11.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mercoledì 21 ottobre 2026, A Roma si terrà l’evento promosso dal Centro studi americani “Nucleare in Italia: realtà o chimera”.
Per info e programma

Mercoledì 21 ottobre 2026, ore 10:00, si terrà alla presenza del Ministro Nello Musumeci, presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, in Via Campo Marzio 78 a Roma, la cerimonia conclusiva della quinta edizione dei Blue Marina Awards, l'iniziativa nazionale dedicata alla valorizzazione della qualità e dell'eccellenza dei porti e approdi turistici italiani in partnership con ASSONAT-Confcommercio.
Per info e programma
Per registrazione

Lunedì 26 ottobre 2026, ore 14:00, si terrà Il primo anno del Programma di Ricerca Nucleare (PRN) 2025–2028, apriranno i lavori gli interventi del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, On. Gilberto Pichetto Fratin, e la Presidente ENEA, Francesca Mariotti.
Per info e programma

Martedì 27 ottobre 2026, ore 08:30, presso l’Auditorium della Tecnica di Confindustria, in Viale Umberto Tupini 65, a Roma, si terrà l’Assemblea Pubblica per i 125 Anni di Confitarma.
Per info e programma

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
nucleare Italia Roma porti turismo ricerca
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, giorno 8: protagonisti la Gialappa's Band e l'attore Marco Bocci - Videonews dalla nostra inviata
Francesco Colella: "Dagli autotrasportatori alle violenze di piazza, indignato per il racconto di alcuni media" - Video
"Vi remigreremo tutti", tensione alla manifestazione dei giovani di centrodestra a Milano - Video
Sciopero autotrasportatori, scaffali vuoti in un supermercato a Palermo - Video
Guerriglia a Milano, i negozianti: "Abbiamo avuto paura, devono intervenire duramente" - Video
Francia, gli studenti bloccano l'accesso al Louvre - Video
Gli studenti albanesi contro Edi Rama, violenti scontri a Tirana - Video
Proteste in Francia, studenti bloccano il Louvre e arriva il coprifuoco in alcune città - Videonews
Da Milano a Bologna, i video degli scontri di piazza e degli assalti ai negozi
Ravetto: "Da Meloni attacchi quasi personali, ho provato amarezza" - Video
Operai ex Ilva bloccano aeroporto di Genova, le proteste dei passeggeri rimasti a terra - Video
Guerriglia Milano, Salvini in Duomo per ringraziare forze dell'ordine - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza