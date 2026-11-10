Gli eventi in agenda

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10 novembre 2026 | 12.38
Redazione Adnkronos
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Lunedì 9 e martedì 10 novembre, a Parigi, il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani parteciperà alla Riunione dei Ministri degli Esteri del G7, organizzata nell'ambito della presidenza francese.

Mercoledì 11 novembre 2026, Ore 09:15, Forum 'Il paese che cambia', Partecipano, tra gli altri, Guido Crosetto, ministro della Difesa; Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Anna Maria Bernini, ministro dell'Universita' e della Ricerca; il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, gli ad di Enel, Leonardo, Snam, Poste, Tim, Fincantieri. Per info e programma

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