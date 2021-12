Gran Finale dell'Iron Worlds Championship (IWC) di IronFX

LIMASSOL, Cipro, 2 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- IronFX è entusiasta di annunciare la battaglia finale dell'Iron Worlds Championship (IWC). L'Iron World si svolgerà dal 16 novembre al 16 dicembre e molti trader hanno già iniziato a registrarsi.

Il Gran Finale del Iron Worlds Championship di IronFX promette di essere una delle competizioni più entusiasmanti del broker leader. IronFX ha superato di nuovo la concorrenza di trading con numerosi premi in denaro per ogni round. L'evento fa seguito all'impressionante espansione del broker durante lo scorso anno, nonostante la pandemia globale.

Come entrare in Iron World

I trader possono partecipare al Gran Finale aprendo un conto e finanziandolo con un importo minimo di $5000. Ogni trader potrà scegliere il proprio nickname prima di iniziare il trading. I tre vincitori della semifinale si registreranno e finanzieranno il proprio account con un minimo di $1.000.

Premi in palio per un valore complessivo di 1 milione di dollari

In ogni round, i vincitori hanno ricevuto premi in denaro dal montepremi di 1 milione di dollari.* Nella fase finale, 3 vincitori riceveranno premi in denaro dagli 800.000 dollari finali nel montepremi:

Un rappresentante di IronFX ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti dell'attenzione che abbiamo ricevuto e del numero di trader che si sono iscritti al campionato. Ci impegniamo come sempre a continuare a fornire servizi preziosi e gratificanti ai nostri clienti".

Informazioni su IronFX

IronFX è un premiato leader globale nel trading online, con 10 piattaforme di trading e oltre 300 strumenti negoziabili forex, metalli spot, futures, azioni, indici spot e commodities. Il broker serve oltre 1 milione di clienti al dettaglio provenienti da oltre 180 paesi fornendo alcune delle condizioni più competitive del settore, tra cui spread ultra-bassi ed esecuzione rapida.

Collegamenti correlati

Sito web di IronFX: https://www.ironfx.com/

Per maggiori informazioni sull'Iron Worlds Championship: https://www.ironfx.com/iron-worlds-championship/enTutte le attività di trading prevedono rischi e la possibilità di perdere l'intero capitale investito.

Iscriviti all'Iron Worlds Championship:REGISTER NOW https://www.ironfx.com/en/register?campaign=iron-worlds-championshipTutte le attività di trading prevedono rischi e la possibilità di perdere l'intero capitale investito.

*Soggetto a termini e condizioni.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1695124/Iron_Worlds_Championship_Logo.jpg