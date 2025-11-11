Cerca nel sito
0
ultim'ora
Temi caldi
Speciali
Sezioni
CRONACA
ECONOMIA
POLITICA
ESTERI
SPORT
SPETTACOLI
SALUTE
CULTURA
Canali
REGIONI
REGIONI
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO
MOTORI
MILANO CORTINA 2026
MILANO CORTINA 2026
DISCIPLINE
EVENTI
EXTRA
PRESS RELEASE
PROTAGONISTI
INTERNAZIONALE
INTERNAZIONALE
ESTERI
ROYAL FAMILY NEWS
ADNKRONOS ENGLISH
ADNKRONOS RUSSIAN
ADNKRONOS JAPANESE
ADNKRONOS ARABIC
TECH&GAMES
FINTECH
LAVORO
LAVORO
NORME
SINDACATI
START-UP
MADE IN ITALY
LAVORO MULTIMEDIA
DATI
PROFESSIONISTI
PREVIDENZA
OFFERTE DI LAVORO
UNIVERSITA'
UNIVERSITA'
EVENTI E CONFERENZE
POLITICHE UNIVERSITARIE
RICERCA E SCIENZA
FINANZA
FISCO
MULTIMEDIA
MULTIMEDIA
VIDEO NEWS
SALUS TV
ROTOCALCO ADNKRONOS
ITALIA ECONOMIA
GR AUDIO
FOTOGALLERY
LAVORO MULTIMEDIA
MUSA TV
PROMETEO TV
AUDIO NEWS
GR PROMETEO
NEWS TO GO
MEDIA E COMUNICAZIONE
LIFESTYLE
SOSTENIBILITA'
SOSTENIBILITA'
PROMETEO TV
CSR
GR PROMETEO
LIFESTYLE
MOBILITA'
RIFIUTI
TENDENZE
FACILITALIA
MODA
IMMEDIAPRESS
IMMEDIAPRESS
IMMEDIAPRESS ENGLISH
GLOBENEWSWIRE
PRNEWSWIRE
GIOCHI E LOTTERIE
GIOCHI E LOTTERIE
EVENTI E ATTUALITA'
GIOCHI
LOTTERIE
NEWS E NORMATIVE
OROSCOPO
PODCAST
Blog
Ak Blog
Canali
gruppo adnkronos
adnkronos comunicazione
adnkronos nordest
adnkronos international arabic
palazzo dell'informazione
Cerca nel sito
CERCA
Segui Adnkronos
0
ultim'ora
MENU
meteo
oroscopo
newsletter
AK Blog
gruppo adnkronos
CERCA
Martedì 11 Novembre 2025
Aggiornato: 09:27
10
ultim'ora
BREAKING NEWS
CRONACA
ECONOMIA
POLITICA
ESTERI
SPORT
SPETTACOLI
SALUTE
CULTURA
CANALI <
VIDEO
PODCAST
Home
GrAudio edizione delle 08:30 dell' 11 novembre
Il tuo browser non supporta il tag audio - Your browser dose not Support the audio Tag
11 novembre 2025 | 09.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti
Tag
gr
graudio
audionews
audio
Vedi anche
Segui il canale WhatsApp di Adnkronos
Infostream
Demografica | Adnkronos
Segui il canale WhatsApp di Adnkronos
Infostream
Demografica | Adnkronos
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
SEGUICI SUI SOCIAL
ora in
Prima pagina
Russia: "Sventato piano Kiev-Gb, volevano dirottare Mig per falso attacco a Nato"
Usa, ok Senato a legge per fine shutdown: ora tocca alla Camera
In fiamme edificio abbandonato a Tor Sapienza, un uomo ricoverato in codice rosso
India, attentato Forte Rosso: identificato uomo alla guida dell'autobomba, 13 i morti
"Sabotatori ucraini dietro attacco a Nord Stream", cosa dice l'inchiesta tedesca che rischia di spaccare l'Ue
articoli
in Evidenza
in Evidenza
Non c'è Vita senza ricerca
in Evidenza
Chirurgia, presentata al Congresso Siu la nuova piattaforma robotica da Vinci 5
in Evidenza
in Evidenza
Al via da Ancona il progetto Si.in.pre.sa. dell’Inail
in Evidenza
Inps celebra “Palazzo Wedekind: 100 anni di futuro”
in Evidenza
Petrone Group celebra 60 anni di storia imprenditoriale
in Evidenza
In Veneto la 34esima tappa della campagna ‘I cantieri della transizione ecologica’ di Legambiente
in Evidenza
Eni celebra 30 anni di quotazione al Nyse, Descalzi: "Grazie a strategia risultati importanti"
in Evidenza
A Milano gli Stati generali dei trasporti
in Evidenza
A Milano 'Eicma 2025'
in Evidenza
A Genova il 46° Congresso Nazionale Sifo
in Evidenza
A Sorrento il 98° Congresso Nazionale SIU
in Evidenza
Malattie croniche e rare, 'Il mio nuovo mondo' docufilm che dà voce a pazienti e caregiver
in Evidenza
Inaugurato anno accademico 2025-26 del Progetto Jump presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma
in Evidenza
Al Gazometro di Roma, 'G∙row Conference 2025 - Evolving through Risk & Control Governance'
in Evidenza
A Roma mostra 'Le ferrovie d’Italia (1861-2025). Dall’unità nazionale alle sfide del futuro'
in Evidenza
A Roma il XXVII Congresso Aiom
in Evidenza
Universitas Mercatorum, inaugurato anno accademico 2025-2026
in Evidenza
Università Lum, aperto Anno Accademico 2025- 2026
in Evidenza
Piemonte, torna nelle Langhe e Roero il ‘Magico Paese di Natale’ dedicato a ‘Ritorno alle radici’
in Evidenza
A Bologna I edizione del 'Premio allevamento al femminile 2025'
in Evidenza
Magi: "Congresso Sumai occasione per passare dalle parole ai fatti"
in Evidenza
Presentato da ABB l’interruttore aperto Sace Emax 3
in Evidenza
Cgil-Inca-Flc, concorso studenti per promuovere la sicurezza a scuola
in Evidenza
Artigiano in Fiera 2025
in Evidenza
Cancro alla prostata metastatico, un nuovo approccio
in Evidenza
Oncologia nel Lazio. Diagnosi precoce, innovazione terapeutica e sostenibilità
in Evidenza
Sdgs Leaders presenta la 'Dichiarazione Competitività 2026'
in Evidenza
Samsung a Lucca Comics, anteprima 2XKO e futuro del gaming multi-device
in Evidenza
Roma, la protezione dei dati al centro dell'evento 'Etica digitale e Tutela dei consumatori'
in Evidenza
‘Reti, cloud e regole: il cantiere europeo del Digital Networks Act’
in Evidenza
Codere al SiGMA Europe 2025
in Evidenza
Antonino Biroccio nuovo General manager, presidente e Ad di Gks in Italia
in Evidenza
Ring Intercom Video disponibile in Italia
in Evidenza
All'ippodromo Snai di San Siro di Milano la grande festa del trotto
in Evidenza
Atassia di Friedreich, Biogen promuove la campagna ChallengeYourBalance
in Evidenza
Ardy Ferguson vince 'Young chef academy award 2025'
in Evidenza
Libri, con 'Dai forma al tuo talento' viaggio verso la mentalità vincente
in Evidenza
L’impegno di Eni nella ricostruzione della Basilica di San Benedetto a Norcia
in Evidenza
Innovazione, all’Adnkronos il confronto sul cantiere del Digital Networks Act - Segui l'evento dalle 11
in Evidenza
"Procurement Mro da voce di spesa ad ambito che genera valore"
in Evidenza
A Reggio Emilia il Terzo summit della ristorazione collettiva
in Evidenza
Roma, nuovi laboratori di terapia genica all'ospedale Bambino Gesù
in Evidenza
'Mille Storie', la vita con la sclerosi multipla in un vodcast con Sin e Aism
in Evidenza
A Roma assemblea per gli 80 anni di Federmanager
in Evidenza
A Padova il 55° congresso della Sin
in Evidenza
Career Day Luiss sbarca a Milano
in Evidenza
A Roma la II Edizione di 'Care for Caring – Ambasciatrici della Prevenzione'
in Evidenza
'Donne: negoziate meglio', presentata ricerca Milano Bicocca
in Evidenza
Coca-Cola, cresce impatto occupazionale: 30mila posti lungo la filiera