Cerca nel sito
0
ultim'ora
Temi caldi
Speciali
Sezioni
CRONACA
ECONOMIA
POLITICA
ESTERI
SPORT
SPETTACOLI
SALUTE
CULTURA
Canali
REGIONI
REGIONI
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO
MOTORI
MILANO CORTINA 2026
MILANO CORTINA 2026
DISCIPLINE
EVENTI
EXTRA
PRESS RELEASE
PROTAGONISTI
INTERNAZIONALE
INTERNAZIONALE
ESTERI
ROYAL FAMILY NEWS
ADNKRONOS ENGLISH
ADNKRONOS RUSSIAN
ADNKRONOS JAPANESE
ADNKRONOS ARABIC
CASA EUROPA
CASA EUROPA
LAVORI IN CORSO
VOCI DAL PARLAMENTO
TECH&GAMES
TECH&GAMES
DIGITAL RANKING
LAVORO
LAVORO
NORME
SINDACATI
START-UP
MADE IN ITALY
LAVORO MULTIMEDIA
DATI
PROFESSIONISTI
PREVIDENZA
OFFERTE DI LAVORO
UNIVERSITA'
UNIVERSITA'
EVENTI E CONFERENZE
POLITICHE UNIVERSITARIE
RICERCA E SCIENZA
FINANZA
FISCO
MULTIMEDIA
MULTIMEDIA
VIDEO NEWS
SALUS TV
ROTOCALCO ADNKRONOS
ITALIA ECONOMIA
GR AUDIO
FOTOGALLERY
LAVORO MULTIMEDIA
MUSA TV
PROMETEO TV
AUDIO NEWS
GR PROMETEO
NEWS TO GO
MEDIA E COMUNICAZIONE
LIFESTYLE
SOSTENIBILITA'
SOSTENIBILITA'
PROMETEO TV
CSR
GR PROMETEO
LIFESTYLE
MOBILITA'
RIFIUTI
TENDENZE
FACILITALIA
MODA
IMMEDIAPRESS
IMMEDIAPRESS
IMMEDIAPRESS ENGLISH
GLOBENEWSWIRE
PRNEWSWIRE
GIOCHI E LOTTERIE
GIOCHI E LOTTERIE
EVENTI E ATTUALITA'
GIOCHI
LOTTERIE
NEWS E NORMATIVE
OROSCOPO
PODCAST
Blog
Ak Blog
Canali
gruppo adnkronos
adnkronos comunicazione
adnkronos nordest
adnkronos international arabic
palazzo dell'informazione
Cerca nel sito
CERCA
Segui Adnkronos
0
ultim'ora
MENU
meteo
oroscopo
newsletter
AK Blog
gruppo adnkronos
CERCA
Martedì 09 Giugno 2026
Aggiornato: 06:51
10
ultim'ora
BREAKING NEWS
CRONACA
ECONOMIA
POLITICA
ESTERI
SPORT
SPETTACOLI
SALUTE
CULTURA
CANALI <
VIDEO
PODCAST
Home
GrAudio Flash delle 06:50 del 9 giugno
Il tuo browser non supporta il tag audio - Your browser dose not Support the audio Tag
09 giugno 2026 | 06.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti
Tag
gr
graudio
audionews
audio
Vedi anche
Segui Adnkronos su Telegram
Iscriviti a Morning Report
Iscriviti a E-News
Segui Adnkronos su Telegram
Iscriviti a Morning Report
Iscriviti a E-News
News to go
Meteo, arriva il primo grande caldo dell'estate: le previsioni dei prossimi giorni
Matilde Gioli: "Nel nuovo 'Doc' si parlerà anche della sanità italiana" - Video
Disclosure Day, la clip in esclusiva del film di Steven Spielberg
News to go
Trasparenza salariale, in vigore il decreto: cosa cambia
Profumo di formiche, di officina meccanica e anti-malocchio, in fiera le fragranze più bizzarre - Video
Maxi blitz antimafia a Catania, 20 arresti. Sequestrati kalashnikov e pistole - Video
News to go
Amministrative, oggi al voto per il ballottaggi fino alle 15
Maxi incendio in capannone industriale a Pisa, l'intervento dei Vigili del Fuoco - Video
Terremoto nelle Filippine, paura in una scuola elementare: il momento del crollo di una tettoia - Video
Trump sbotta e abbandona intervista: "La stampa è corrotta" - Video
Ostia, vandali allo stabilimento Vittoria: il messaggio di Enzo Salvi
Cesare Cremonini, notte da Re al Circo Massimo - Video
SEGUICI SUI SOCIAL
ora in
Prima pagina
Amministrative, ballottaggi in pareggio. Meloni: "Confermata nostra forza". Schlein: "Ha problemi con calcolatrice"
Iran-Israele, Trump ferma gli attacchi di Netanyahu: "Stop o resti solo contro Teheran"
Caso Flotilla, Ben-Gvir indagato da procura Roma. Il ministro israeliano: "Non sono intimorito"
Milano, studentessa 20enne denuncia violenza sessuale di gruppo
Grazia a Nicole Minetti, Cipriani fa causa per 250 milioni di dollari: citati il Fatto e Report
Caricamento notizie in corso...
articoli
in Evidenza
in Evidenza
Infocamere festeggia i 25 anni dell'insediamento barese
in Evidenza
Sindrome di von Hippel-Lindau, disponibile in Italia prima terapia sistemica
in Evidenza
Idrogeno, nucleare e cybersecurity, presentate 3 iniziative del polo espositivo di Piacenza
in Evidenza
A Bologna il 23° congresso Sitox
in Evidenza
'Salti o non salti?', il nuovo spot Cuore con Tamberi
in Evidenza
Findus rafforza l'impegno per la tutela del mare, lotta a plastiche e ripristino posidonia oceanica
in Evidenza
Durst Group investe 20 milioni di euro per nuovo hub italiano per la stampa tessile digitale 'Durst Como'
in Evidenza
Lega Navale: "Nautica popolare resta un miraggio"
in Evidenza
"Oncoematologia e psoriasi tra le malattie croniche", appello delle associazioni all'evento di Salutequità
in Evidenza
A Milano I edizione del Forum dell’Ingegneria per la sanità digitale
in Evidenza
Confindustria Nautica, export e innovazione al centro della convention Satec 2026
in Evidenza
Presentati i vincitori dell'edizione 2026 del premio Fair Play Menarini
in Evidenza
Asus: le novità dal Computex 2026
in Evidenza
Patologie retiniche, Comitato Macula: "Discount dei farmaci condanna i pazienti all'ipovisione"
in Evidenza
All'ippodromo Snai di San Siro un 2 giugno di sport e divertimento
in Evidenza
Nextchem partecipa alla Venice Climate Week
in Evidenza
Pubblica amministrazione, la svolta digitale tra AI, competenze e cybersecurity
in Evidenza
Presentato progetto per rilevamento rapido Pfas
in Evidenza
XIV edizione del concorso ‘I futuri geometri progettano l’accessibilità’
in Evidenza
Ambiente, Ichnusa e arte sarda contro l'abbandono del vetro
in Evidenza
Presentato il 'Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix'
in Evidenza
Salute, Istituto Danone protagonista al congresso Sinu
in Evidenza
Congresso Asco 2026
in Evidenza
‘Riciclo di classe’ nella tenuta presidenziale di Castelporziano
in Evidenza
Festival Tv di Dogliani, premio Ambiente Coripet a Iannacone
in Evidenza
Presentata a Padova Venexus, prima piattaforma regionale progetti Esg
in Evidenza
Prima Assicurazioni e Prima Pramac Yamaha MotoGP presentano al Mugello la livrea firmata Pininfarina
in Evidenza
Fa tappa a Catania il progetto In-genium
in Evidenza
Il liceo Leopardi di Recanati vince l'edizione 2026 di Mad for science
in Evidenza
A Roma la 112esima edizione del Congresso Sio
in Evidenza
Voce & AI: una nuova frontiera per l’industria musicale, evento a Milano
in Evidenza
'RiminiWellness 2026'
in Evidenza
Dalle CAR-T agli screening predittivi, a Padova 81° Congresso Italiano di Pediatria
in Evidenza
Farmaci equivalenti, Doc Pharma celebra 30 anni
in Evidenza
Approccio di genere nella cura, a Roma confronto promosso da Organon
in Evidenza
Pro Vita e libertà di espressione
in Evidenza
Manufacturing Forum 2026
in Evidenza
Roma, Enpam agli Stati generali della previdenza dei liberi professionisti
in Evidenza
A Milano il Financial Forum 2026
in Evidenza
Il nuovo ecosistema dell’automazione industriale firmato Sonepar Italy
in Evidenza
A Roma torna la Maratona contro il bullismo
in Evidenza
Presentata a Milano da Henkel 'Syoss by Palette'
in Evidenza
Venti anni di Labnet, evento al ministero della Salute
in Evidenza
Locauto torna a investire nel noleggio a lungo termine
in Evidenza
“I nuovi mestieri dell'energia” oggi al Festival dell'economia di Trento
in Evidenza
A Milano il convegno ‘Responsabilità alla guida’
in Evidenza
'Amazing', podcast Ama-Adnkronos per una vita più green
in Evidenza
Italia Green Film Festival, assegnati Premi speciali VII edizione
in Evidenza
A Roma la XVII edizione del Festival del lavoro