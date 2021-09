Green pass obbligatorio anche per i parlamentari

Dal 15 ottobre obbligo per deputati e senatori, nonché per i consiglieri regionali e tutte le altre cariche elettive

Green pass obbligatorio anche per deputati e senatori nonché per consiglieri regionali e tutte le altre cariche elettive. E' quanto si apprende da fonti di maggioranza al termine della cabina di regia a palazzo Chigi. Unica eccezione sarebbe stata prevista per tre organi costituzionali a cui si darebbe mandato di autoregolamentarsi, adeguandosi tuttavia all'obbligo.

Come accaduto in passato per l'obbligo di mascherina, la Camera è pronta ad adeguarsi alle nuove misure anti Covid che il Cdm si appresta a varare oggi.

Da metà ottobre, quindi, come previsto dal nuovo provvedimento governativo, ogni deputato che vorrà entrare nel palazzo di Montecitorio sarà obbligato a esibire il certificato verde anti Covid 19. Fino ad oggi il green pass era già richiesto per accedere ai servizi comuni, come le mostre, i concorsi e la mensa di Montecitorio, così come stabilito dai precedenti decreti del governo.

''Ci metteremo subito al lavoro appena verremo a conoscenza dei dettagli del provvedimento del governo, affinché le stesse regole sul green pass, che valgono per tutti i cittadini, vengano applicate anche per entrare in Parlamento", dice all'Adnkronos il deputato di Forza Italia, Gregorio Fontana, questore anziano di Montecitorio.