Guerra in Ucraina, Usa: "Americani partite subito da Russia"

Guerra in Ucraina, l'ambasciata degli Stati Uniti in Russia esorta i propri connazionali a considerare di partire "immediatamente". L'invito a causa del numero crescente di compagnie aeree che stanno cancellando i voli in partenza e in arrivo nel Paese a causa della chiusura dello spazio aereo.

In un comunicato, l'ambasciata chiede "ai cittadini di americani di valutare di partire dalla Russia immediatamente attraverso le opzioni commerciali ancora disponibili".

Stessa raccomandazione anche dalla Francia. Il Paese D'Oltralpe si è rivolto ai suoi concittadini "di passaggio in Russia, chiedendogli di lasciare il paese "senza indugio" di fronte "alle restrizioni crescenti alla circolazione aerea fra la Russia e all'Europa". Il ministero degli Esteri raccomanda anche ai concittadini in Bielorussia di lasciare al più presto il Paese via terra.