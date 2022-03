Guerra Ucraina-Russia, Blinken: "Nato pronta contro minacce"

Guerra Ucraina-Russia, gli alleati della Nato sono pronti "a far fronte a ogni minaccia che arrivi verso di noi, da qualsiasi luogo provenga". Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano, Antony Blinken, nel corso di una conferenza stampa a Tallinn con la prima ministra estone Kaja Kallas.

"Difenderemo ogni centimetro del territorio Nato", ha ribadito Blinken, sottolineando che "un attacco contro uno" di noi "significherebbe un attacco a tutti".

"Continueremo i nostri sforzi per contrastare la disinformazione russa" e rivelare qual è "il costo vero di questa guerra al popolo russo". "Molte persone in Russia non hanno idea di quello che sta facendo il loro governo in Ucraina. Pensano che stanno liberando l'Ucraina, non che la stanno distruggendo" conclude.