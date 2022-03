Persi in combattimento anceh 33 aerei, 37 elicotteri e 251 carri armati

Sono oltre 9mila, per la precisione 9.166, i soldati russi che sono morti dall'inizio dell'offensiva in Ucraina. Lo hanno riferito le forze armate ucraine, secondo quanto riportato da 'Kyiv Independent'. Secondo l'esercito ucraino, inoltre, i russi hanno perso in combattimento 33 aerei, 37 elicotteri, 251 carri armati, 105 pezzi di artiglieria, due navi e tre droni.