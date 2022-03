Guerra Ucraina-Russia, nessun accordo per cessate il fuoco

Guerra Ucraina-Russia, non c'è nessun accordo in vista per un cessate il fuoco. Lo riferisce l'Eliseo, dopo i colloqui odierni tra il presidente Emmanuel Macron e i presidenti ucraino e russo Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. "Per il momento non c'è alcun accordo, ma il presidente (Macron, ndr) rimane convinto della necessità di proseguire i suoi sforzi. Non c'è altra strada di un cessate il fuoco e di negoziati in buona fede tra Russia e Ucraina", riferisce l'Eliseo.

Oggi il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto una telefonata con il presidente francese Macron. Lo rende noto Palazzo Chigi. Al centro dei colloqui "la guerra in Ucraina, e la preparazione dei vertici della Nato e del G7, e del Consiglio europeo di questa settimana".