"Noi combattiamo per la nostra terra, per la nostra libertà". Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in collegamento con la plenaria del Parlamento Europeo a Bruxelles. “Siamo sotto attacco dei missili, sotto attacco dei bombardamenti. Vorrei sentire che la scelta dell’Ucraina verso l'Europa viene incoraggiata".