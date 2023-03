Hotel Schopfenhof: comfort e sostenibilità nel cuore delle Dolomiti con le tecnologie Schneider Electric

• Soluzioni di distribuzione elettrica smart e l’applicazione Facility Expert Small Business per ottenere la massima efficienza energetica e garantire le migliori condizioni di comfort per gli ospiti di una struttura di lusso immersa nella natura

Stezzano (BG), 9 marzo 2023 – Nel cuore dell’Alto Adige, a 1.300 metri di altitudine sul pendio più soleggiato nei pressi dei borghi di San Candido e Dobbiaco, l’Hotel Schopfenhof offre ai suoi clienti un’esperienza unica, che unisce benessere, qualità del servizio e attenzione ai dettagli.

Immersa in una natura ancora idilliaca questa struttura alberghiera, di proprietà della famiglia Furtschegger, punta fortemente sulla sostenibilità come elemento chiave della propria proposta, ed offre alla sua clientela un servizio impeccabile, fatto di tecnologie touchless, di qualità dell’aria, di regolazione perfetta del comfort in camere, ambienti comuni, aree dedicate al wellness e altro ancora.

Tutto questo comporta un grande dispendio energetico e richiede l’adozione di soluzioni digitali e connesse che permettano di gestire al meglio tutti i carichi, monitorare in modo continuativo e in tempo reale gli impianti e i parametri, individuare con precisione i consumi per misurarli e ridurli, evitando gli sprechi.

«L’attenzione alla sostenibilità ambientale è un punto caratterizzante della nostra proposta di vacanza, e l’attenzione al risparmio energetico ne è un elemento imprescindibile” spiega Lily Furtschegger, titolare dell’hotel.

A partire da questo assunto, l’Hotel Schopfenhof, tramite un progetto realizzato dall’installatore Elektro Gasser, si è dotato delle soluzioni EcoStruxure Power di Schneider Electric per la distribuzione elettrica e di Facility Expert Small Business, un’applicazione allo stesso tempo intuitiva e potente che mette letteralmente a portata di mano – anche tramite dispositivi mobili – le informazioni su stato, parametri e funzionamento dei carichi ad essa collegati.

La soluzione EcoStruxure Facility Expert Small Business, è particolarmente indicata per tutte quelle attività - come le strutture alberghiere - in cui si rivela fondamentale avere sotto controllo i carichi particolarmente rilevanti

In questi contesti un singolo malfunzionamento – che sia una temperatura troppo bassa negli ambienti comuni, un problema nella SPA, un componente che dà segni di guasto - può pregiudicare in modo importante l’esperienza dell’ospite e generare anche importanti sprechi di energia, con i relativi costi.

Facility Expert Small Business si è rivelata per l’Hotel Schopfenhof la scelta giusta anche grazie alla sua particolare semplicità di installazione e per la facilità di utilizzo, che permette di controllare in modo molto immediato i consumi dei carichi più energivori - quali gli ascensori, il sistema di riscaldamento grondaie che evita il congelamento dell’acqua nei mesi invernali, la piscina e l’area wellnes che è fiore all’occhiello dell’hotel.

Tramite la stessa APP è possibile anche gestire la diagnostica del sistema di illuminazione di emergenza: inoltre, è possibile vedere e confrontare i consumi energetici di ogni appartamento del residence collegato all’hotel, ottenendo le informazioni necessarie per ottimizzare e rendere sempre più efficiente anche questa area della struttura ricettiva. Elektro Gasser a sua volta può facilmente monitorare da remoto lo stato delle apparecchiature utilizzando le funzionalità dell’applicazione.

I benefici ottenuto grazie all’introduzione di EcoStruxure Facility Expert Small Business sono numerosi. Oltre a un significativo impatto di efficienza energetica, i tempi di inattività in caso di guasti si sono ridotti, grazie alla ricezione tempestiva di avvisi che segnalano anomalie e attivano quindi un rapido intervento; si sono ridotti gli interventi sul posto grazie alla possibilità di gestione e monitoraggio remoto; inoltre, è stato possibile sostituire con un reporting automatizzato – che registra e documenta costantemente dati rilevanti - e reportistica HACCP che prima doveva essere prodotta in modo manuale.

Chi è Schneider Electric

L’obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di utilizzare al meglio l’energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On. La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l’efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell’energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, data center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali. Promuoviamo l’adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di responsabilizzazione delle persone. www.se.com/it

Contatti Stampa

Prima Pagina Comunicazione

Caterina Ferrara, Cristiana Stradella

caterina@primapagina.it; cristiana@primapagina.it