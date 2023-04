I pfas collegati all’infertilita

Secondo il primo studio conosciuto sull'effetto dei PFAS sulla fertilità femminile, le donne con livelli più elevati di cosiddette "sostanze chimiche per sempre" nel sangue hanno il 40% di possibilità in meno di rimanere incinte entro un anno dal primo tentativo di concepimento. I PFAS, o sostanze per- e polifluoroalchiliche, sono stati trovati in quasi tutti i soggetti sottoposti a test, con il 99% delle persone contaminate negli Stati Uniti. La ricerca è stata condotta dalla Southwest University di Singapore.