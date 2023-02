I super ricchi sono super inquinanti

La differenza tra le emissioni di CO2 tra gli abitanti più ricchi del globo e i più poveri è ora maggiore della differenza di emissioni tra i Paesi sviluppati e non. E’ quanto emerge da un rapporto del World Inequality Lab, secondo cui la politica climatica globale si è spesso concentrata sulla differenza tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo, puntando sulla responsabilità dei primi – attuale e storica - nella produzione di gas serra. Ma un numero crescente di studi suggerisce invece che una "élite inquinante", di coloro che hanno i redditi più alti a livello globale, stia ormai superando in termini di emissioni quelli che hanno i redditi più bassi.