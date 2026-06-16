Il Governo in Parlamento, le comunicazioni di Meloni, Tajani e Crosetto

Settimana densa di comunicazioni formali del governo in Parlamento. In vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta prima alla Camera dei deputati e successivamente al Senato per illustrare in modo organico le principali priorità dell’azione italiana in ambito europeo e internazionale. L’intervento ha toccato diversi ambiti, con un’attenzione particolare alle dinamiche geopolitiche, economiche e di sicurezza. Sul piano internazionale, il Governo ha ribadito il sostegno dell’Italia all’Ucraina nel contesto del conflitto con la Russia, sottolineando la necessità di mantenere alta la pressione su Mosca attraverso strumenti politici, economici e diplomatici. In questo quadro, è stata evidenziata l’opportunità che l’Unione europea individui una figura autorevole e condivisa incaricata di contribuire alla conduzione di eventuali negoziati di pace. Ampio spazio è stato dedicato anche alla situazione in Medio Oriente, con un richiamo alla necessità di favorire percorsi di dialogo e stabilizzazione della regione. Per quanto riguarda i temi economici, l’intervento ha posto l’accento sulla competitività del sistema produttivo europeo, evidenziando come le imprese si trovino ad affrontare sfide legate sia al contesto globale sia a fattori interni all’Unione.

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani sono intervenuti lo scorso martedì 9 giugno davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Senato e Camera in merito alle missioni internazionali a cui partecipa l’Italia. Nel corso dell’intervento il Ministro Crosetto ha affrontato diversi scenari di crisi, soffermandosi in particolare sul conflitto tra Russia e Ucraina, oltre a riportare in primo piano la minaccia nucleare. Il Ministro ha poi richiamato l’attenzione sulla situazione in Iran, evidenziando come quella che inizialmente era stata concepita come un’operazione militare circoscritta e finalizzata a impedire il programma nucleare iraniano, si sia progressivamente ampliata fino a coinvolgere l’intera regione. In uno scenario internazionale caratterizzato da forti tensioni, è stato quindi autorizzato il proseguimento di cinquanta missioni già operative, insieme all’avvio di due nuove missioni nel 2026, una in Iraq e una in Somalia. Il dispositivo complessivo prevede l’impiego di circa 7.500 militari, con la possibilità di aumentarli fino a 12.000, 37 assetti navali e 147 aerei. Lo stanziamento previsto ammonta a circa 1,38 miliardi di euro, con una diminuzione di quasi il 6% rispetto all’anno precedente. Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha inoltre assicurato l’attenzione della Farnesina sul caso dei due connazionali detenuti a Bengasi, mentre prosegue il monitoraggio della crisi nel Golfo e il sostegno al dialogo tra Stati Uniti e Iran per evitare un’escalation nucleare e garantire la sicurezza nello Stretto di Hormuz.

Sul piano internazionale, due le notizie principali da segnalare.

Si è svolta la terza riunione del gruppo informale sulla competitività organizzata in videoconferenza dal Presidente del Consiglio Meloni, dal Cancelliere tedesco Merz e dal Primo ministro belga De Wever, in preparazione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Durante l’incontro, che ha visto la partecipazione del Presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen e dei leader di 14 Stati membri, l’attenzione si è focalizzata sugli interventi di contrasto all’aumento dei prezzi dell’energia e sulla semplificazione amministrativa. Il Premier Meloni ha ribadito la necessità di implementare lo sforzo comune sia a livello nazionale che europeo per contrastare gli effetti di breve e medio termine della crisi energetica.

Lo scorso venerdì 12 giugno si è tenuto a Roma il Forum economico di alto livello tra Italia e Corea del Sud, organizzato in occasione della visita in Italia del Presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae-Myung. Promosso con il contributo di ICE e il supporto di Confindustria, il Forum è stato aperto dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani e ha riunito rappresentanti istituzionali e imprenditoriali italiano e coreano, al fine di approfondire le prospettive di cooperazione economica e industriale tra i due Paesi in settori strategici ad alto contenuto tecnologico e innovativo. Presenti, tra gli altri, i vertici di gruppi industriali coreani come Samsung Electronics, Hyundai Motor Group, Korea Aerospace Industries, e quelli di aziende italiane quali Fincantieri, Eni-Enilive, Webuild, Thales Alenia Space Italia, Sparkle.